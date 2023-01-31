Зачем в джинсах нужен маленький карман? Он появился еще в 19 веке

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Опубликовано: 31.01.2023 09:26 , Обновлено: 13.09.2023

Небольшой карман можно найти практически во всех моделях джинсов, как мужских, так и женских. Некоторые носят в нем монеты или другие маленькие вещицы, но он предназначен вовсе не для этого.

Первые джинсы с характерным маленьким карманом были разработаны в 19 веке в США Леви Страусом – основателем культовой компании Levi Strauss & Co. В начале из-за своей прочности и функциональности они предназначались в первую очередь для шахтеров, пастухов, ковбоев и фермеров в качестве рабочей одежды. Однако многое изменилось за эти годы.

Что касается маленького кармана рядом с большим передним карманом, то его первоначальное название было «карман для часов». И, как следует из этого, изначально он использовался для ношения карманных часов на цепочке, так как циферблат идеально туда помещался.

Внимание также привлекают небольшие металлические пуговицы, расположенные на отделке кармана. Эти заклепки появились чуть позже, когда выяснилось, что уголки в карманах джинсов, которые носят рабочие, быстро изнашиваются. Тогда создатели культовых штанов решили пришить заклепки для прочности материала.