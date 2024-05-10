Какой соус полезнее — кетчуп или горчица? Узнали, где меньше сахара и калорий

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Опубликовано: 10.05.2024 12:16 , Обновлено: 15.11.2024

Кетчуп и горчица — одни из самых популярных соусов для различных блюд. Они отличаются по вкусу, цвету и аромату, поэтому обычно используются как взаимозаменяемые. Узнали, какие полезные вещества они содержат и какой из них полезнее для колбасок на гриле.

Что скрывается в кетчупе?

Рецепты кетчупа предполагают различные пропорции и добавки, но в основе всегда лежат:

томаты;

сахар;

соль;

уксус.

Из чего делают кетчуп на самом деле? Ищите на этикетке эти слова

Сколько калорий содержит кетчуп? Столовая ложка этой добавки содержит около 17 ккал. Это больше, чем в горчице, но точно меньше, чем в майонезе.

[info_b]В одной столовой ложке майонеза содержится до 160 ккал.[/info_b]

Не зря кетчуп часто называют томатным вареньем. Столовая ложка кетчупа обеспечивает 7 процентов суточной потребности взрослого человека в сахаре.

Также кетчуп содержит незначительное количество белка и пищевых волокон, а еще 4,5 г углеводов на столовую ложку (примерно 17 г продукта).

Поэтому может показаться, что кетчуп - это пустые калории. Однако исследования показывают, что польза кетчупа для здоровья обусловлена каротиноидом ликопином, содержащимся в обработанных томатах. Ликопин обладает противораковыми, противовоспалительными и антидиабетическими свойствами.

Обычно мы употребляем кетчуп в качестве добавки, поэтому сложно в полной мере воспользоваться его свойствами. С другой стороны, есть и другие источники ликопина - соусы, пюре или томатные соки, в которых не так много сахара.

Есть и второй важный момент - составы кетчупов сильно различаются. Если вы хотите получить более качественный кетчуп, выбирайте тот, в котором больше помидоров и как можно меньше сахара и соли.

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Горчица - соус с ценными свойствами?

А из чего состоит горчица? В состав этого соуса входят:

цельные или молотые семена горчицы;

уксус;

вода;

соль;

другие специи.

Классическая горчица является низкокалорийной приправой - в одной столовой ложке содержится около 9 ккал. Конечно, горчица с добавками, например, медовая горчица, будет чуть более калорийной.

Очень часто горчица не содержит сахара, а если и содержит, то очень мало - 1-2 г на столовую ложку, или 2-4 процента от суточной потребности взрослого человека.

Основной ингредиент горчичного соуса - горчица, которая богата глюкозинолатами, изотиоцианатами, каротиноидами и другими полезными растительными соединениями, способными предотвратить повреждение клеток и хронические заболевания.

Многие горчицы, особенно желтые, также содержат в своем составе куркуму. Эта ярко-желтая специя содержит соединение под названием куркумин, которое, согласно многим научным исследованиям, может оказывать противовоспалительное действие. Кроме того, горчица содержит ряд важнейших минералов, таких как железо, селен, кальций и фосфор.

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Кетчуп или горчица? Что полезнее?

Получается, горчица полезнее кетчупа. Она менее калорийна и не содержит столько сахара, как кетчуп. Более того, исследования показали, что соленое, горькое послевкусие горчицы не позволяет вам потреблять слишком много натрия. Сама она не содержит слишком много натрия, поэтому является безопасным дополнением к блюдам для людей, страдающих повышенным кровяным давлением.

В обычном кетчупе вы найдете больше сахара, чем в горчице. Кроме того, некоторые кетчупы могут содержать дополнительные подсластители или кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы (HFCS), что может увеличить содержание калорий и сахара.

Горчица обычно низкокалорийна и содержит меньше сахара, чем кетчуп. Как правило, это более натуральный продукт, поскольку основными ингредиентами являются уксус, семена горчицы и специи. Некоторые сорта могут содержать минимальное количество сахара или не содержать его вовсе.

Также некоторые кетчупы могут содержать добавки, консерванты, красители и искусственные ароматизаторы для улучшения вкуса и текстуры. Эти добавки могут быть не полезны для здоровья в долгосрочной перспективе.

В случае с традиционной горчицей состав обычно проще и содержит меньше добавок, чем кетчуп. Однако и здесь встречаются сорта, содержащие искусственные вещества, поэтому стоит читать этикетки.

В заключение можно сказать, что и кетчуп, и горчица могут быть частью здорового питания, если употреблять их в меру и покупать с учетом содержания сахара и натрия в продукте.

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