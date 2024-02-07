«Это тонкая материя» – В Минобороны Беларуси рассказали, сколько возбудили уголовных дел за дедовщину

Опубликовано: 07.02.2024 18:13 , Обновлено: 07.02.2024

Начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Касинский в эфире телеканала «Беларусь 1», рассказывая о взаимоотношениях в армии, коснулся темы неуставных взаимоотношений. Он сказал, что проблема дедовщины в белорусской армии не решена и упомянул о возбужденных уголовных делах в связи с неуставными взаимоотношениями в армии в прошлом году.

«Как бы хороша ситуация с этой проблемой ни была в армии, я никогда не скажу, что мы ее решили», – заявил Касинский. – Если я или кто-то из руководства Министерства обороны скажет, что мы решили проблему, мы сразу создадим условия для того, чтобы наступило самоуспокоение, а этого ни в коем случае делать нельзя».

Генерал-майор Касинский сообщил, что за прошлый год в Вооруженных силах возбудили три уголовных дела по фактам нарушения уставных правил взаимоотношений. Но уточнил, что эти нарушения не были связаны с глумлениями или какими-то издевательствами. И добавил: «Воинская служба очень четко регламентирована уставом, другими законодательными актами, это “тонкая материя”».

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Представитель Минобороны предположил, что «законодательство, может быть, и устарело, и уже надо что-то менять»:

«Оно очень в этом плане жесткое. Потому что мы даем оценку даже малейшим фактам нарушения этих уставных правил взаимоотношений. И вот эти три случая, которые у нас были в прошлом году, это межличностные конфликты», – сообщил Касинский и добавил, что оценка дается «малейшим проявлениям для того, чтобы это все не перерастало в глумления и издевательства».

Ранее Телеграф писал, что в Министерстве обороны Беларуси 6 февраля разъяснили, как изменились правила применения оружия белорусскими военными при несении службы. Изменения в общевоинские уставы Вооруженных сил неделю назад утвердил президент Беларуси Александр Лукашенко. Однако в оборонном ведомстве заверили, что правила применения оружия “не претерпели существенных изменений” и объяснили, когда белорусские военные могут стрелять в людей без предупреждения.

«Не претерпели существенных изменений» — В Минобороны объяснили, когда белорусские военные могут стрелять без предупреждения