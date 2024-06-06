"Я бы визжала от страха" - В Мозыре заметили паука, похожего на тарантула. Что за вид?

🎥 Видео

Опубликовано: 06.06.2024 12:21 , Обновлено: 06.06.2024

Пользователь TikTok заснял на видео огромного паука в Мозыре. Автор видеоролика предположил, что увиденная особь - тарантул. Так ли это на самом деле?

“Тарантул или что это за паук оргомезный? Такого большого ни разу не встречал”, - высказался автор видеоролика.

В комментариях пользователи соцсети начали выдвигать свои версии того, кем на самом деле является паук. Некоторые предположили, что снятая особь - вовсе не тарантул, а обычный паук-крестовик, паук-серебрянка либо птицеед. Однако другие пользователи оспорили такие версии, заявив, что попавший на видео паук совсем не походит на эти виды.

“Тарантул южно-русский. Мигрировали к нам по рекам лет 5 назад”, - выказал свою версию ещё один комментатор и, вероятно, оказался прав.

[info_b]Несколько лет назад специалисты НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам подтвердили, что пауки-тарантулы уже вполне прижились в Беларуси. Впервые присутствие этого вида членистоногого в нашей стране зафиксировали ещё в 1928 году в окрестностях Рогачёва. Сейчас из-за изменений климата южнорусский тарантул обосновался в Беларуси более плотно и начал попадаться людям на глаза чаще. [/info_b]

“У меня такой на даче под крышей веранды жил, я за ним 2 месяца наблюдала, потом исчез”, - рассказала ещё одна пользовательница соцсети.

“Климат у нас уже теплее, чем раньше. Вот они и лезут! Главное, чтоб больших сколопендр не было!”, - высказался кто-то.

“Ужас. У меня фобия. Я до потери пульса боюсь пауков. А тут такой огромный - я бы визжала от страха так, что в космосе услышали”, - написала ещё одна девушка.

Некоторые комментаторы заявили, что встречали в Мозыре подобных пауков и раньше. Одни заметили их лет 5 назад, а кто-то и вовсе 15 лет тому.

“Я теперь боюсь на улицу выходить. Живу в Мозыре”, - признался один из пользователей соцсети под видео.

Ранее Telegraf.news писал о том, что один из пользователей запечатлел медведицу с тремя медвежатами, гуляющими по полю вдоль трассы в Борисовском районе.

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