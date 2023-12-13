Когда горячие блюда можно ставить в холодильник, а когда нельзя? Вот от чего это зависит

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Опубликовано: 13.12.2023 14:33 , Обновлено: 13.12.2023

Ритм жизни многих белорусов сегодня такой, что бывает даже некогда остудить только что приготовленную горячую еду перед тем, как поставить ее в холодильник. Но ведь все хоть раз слышали, что этого делать ни в коем случае нельзя. Кто прав в такой ситуации и что говорят эксперты?

От порчи агрегата – до порчи продуктов

В целом выделяют как минимум 7 причин, почему не стоит класть горячую еду в холодильник.

1. Из-за повышенной нагрузки могут произойти поломки.

Например, фреон перегреется, и тогда холодильник будет брать много электроэнергии, но плохо охлаждать продукты, что можно будет почувствовать по температуре внутри. Также в системе No Frost, которая незаметно избавляет холодильник от наледи, могут выйти из строя вентиляторы.

Самая небольшая неприятность, которая может случиться, – перегорит лампочка. А сама большая – из-за резко увеличившейся температуры оборвется фреоновая магистраль.

2. Компрессор холодильника выберет свой ресурс быстрее.

Для охлаждения горячей еды ему придется работать дольше. Каждый час непрерывной работы забирает из отпущенного производителями времени эксплуатации до 6-8 часов.

3. Расход электроэнергии увеличится.

Понятно, что чем еда горячее, тем больше возрастает нагрузка на холодильник. Ведь он будет не вырабатывать холод, а забирать тепло. Компрессор начинает работать в непрерывном режиме, а электросчетчик – прилежно считать ваши киловатты.

Например, чтобы охладить горячую кастрюлю супа объемом 3 л с 90°С до 5°С, холодильник потратит примерно 0,296 кВт. И это за один раз. Заставьте его работать с такой нагрузкой постоянно – и подсчитайте убытки.

4. На стенках холодильника образуется наледь.

От нее не спасет даже то, что ваша кастрюля будет накрыта крышкой. В результате через некоторое время вы увидите в холодильнике «шубу». Выход только один – размораживать агрегат. Но слишком часто этого делать не следует.

К тому же, из-за «шубы», опять-таки, увеличивается расход электроэнергии и износ компрессора, других важных элементов.

5. Полки и стенки могут повредиться.

И в первую очередь, из-за резких перепадов температур. Выполнены эти части холодильника, чаще всего, из пластика и стекла. Поэтому пластик может деформироваться, а стекло – треснуть.

6. Быстрее испортятся другие продукты.

Как известно, чем выше температура у горячего блюда, тем быстрее оно будет отдавать тепло. А если холодильник еще и не слишком мощный, он не будет справляться с его поглощением. В результате тепло передастся другим продуктам.

Причем если их на полках много, то температура каждого повысится на 1-2°С. А если мало, то уже на 5-10°С. В результате они могут или изменить вкус, или совсем испортиться. Но чисто внешне вы сразу об этом не догадаетесь.

7. Можно причинить вред своему здоровью.

Во-первых, испорченными продуктами. Во-вторых, той горячей едой, которая помещается в пластиковые контейнеры. Если они не дорогие и не предназначены для горячего, то при резком охлаждении могут начать выделять вредные вещества.

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Аргументы “за”

Впрочем, те, кто помещает в холодильник горячее, пользуются своими аргументами. И – опровергают написанное выше. По их словам, можно не охлаждать еду перед помещением в холодильник, если:

1. Есть система автоматического оттаивания.

Аргумент, что холодильник при помещении горячих продуктов быстрее выйдет из строя, больше относится к старым агрегатам. Такие советы давали производители холодильников еще в советские времена. А многие из современных агрегатов оснащены системой автоматического оттаивания.

Поэтому вначале нужно разобраться, как конкретно ваш холодильник реагирует на горячее.

2. Система No Fros работает четко.

Действительно, при попадании горячей еды в холодильник она усиленно начинает выделять пар, который оседает на стенках и полках. Но если система против наледи в современных агрегатах достаточно мощная, она будет справляться со своей задачей, и «шуба» не появится.

3. Предусмотрен отсек для горячего.

Например, в холодильнике Mitsubishi Electric серии MR-Z692W есть специальная камера, в которой работает система Hot Freezing (горячая заморозка). Там есть двойные заслонки, датчик для определения температуры продуктов. Охлаждаются они под потоком холодного воздуха.

4. Вы уверены, что горячая еда быстрее испортится при комнатной температуре.

Существует мнение, что если оставить все ту же кастрюлю с супом остывать при комнатной температуре, то в приготовленном в разы увеличится число бактерий. А они, в свою очередь, быстро испортят суп. При низких же температурах бактерии погибают.

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А что говорят специалисты?

Конечно же, такой спорный вопрос – ставить горячую еду в холодильник или не ставить – не мог не заинтересовать исследователей во всем мире.

Например, специалисты министерства здравоохранения и социальных служб США уверены, что еду, которая может быстро испортиться, нужно поставить в холодильник в течение 2 часов. А если температура в помещении выше 32°С, то в течение часа. Потому что при температуре выше 4°С в еде действительно могут начать размножаться бактерии, которые быстро испортят блюдо.

Поэтому за 2 часа еда должна успеть охладиться в натуральных условиях до плюс 21°С на столе, а за следующие 4 часа в холодильнике – до 4°С. Таким образом, она попадает в холодильник не совсем в горячем виде, но и не в холодном.

Кстати, охладить свежеприготовленную еду можно при комнатной температуре в холодной воде. Или разлить в несколько небольших емкостей. В любом случае, оставлять для остывания пріготовленное вне холодильника на всю ночь специалисты не рекомендуют.

А вот эксперты из Департамента сельского хозяйства США считают, что если ставить в холодильник горячую еду небольшими порциями, то она не успеет испортить ни холодильник, ни другие продукты, поскольку охладится сама достаточно быстро.

Их поддерживают и коллеги из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Как видим, даже среди исследователей нет единого мнения.

Кстати, в ноябре 2021 года Университет Северной Каролины (США) выпустил подкаст. В нем этот вопрос обсуждали двое экспертов вуза. И они тоже не пришли к единому мнению. Впрочем, оба согласились с тем, что большой объем горячей еды, да еще под крышками, действительно помещать в холодильник не рекомендуется.

Таким образом, если очень надо, лучшим решением разделить еду на небольшие порции. И, по возможности, хотя бы немного охладить при комнатной температуре.

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