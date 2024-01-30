"Смотрит так, словно ты здесь главная проблема" — Женщина проснулась посреди ночи от шума. Что сделал ее кот?

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Девушка поделилась в TikTok видео, где показала, как необычно повел себя ее кот Тор породы мэйн-кун в половину первого ночи.

Она проснулась от звуков и пошла на кухню посмотреть, что происходит. Оказалось, мэйн-кун открыл кран с водой и, видимо, “хотел принять ванну в раковине”.

“Заводи мэйн-куна, говорили они”, — написала автор видео.

[link href=“https://www.tiktok.com/@professor.thor?refer=embed” title=“@professor.thor” target=“_blank” rel=“noopener”] @professor.thor [/link] i woke up thinking one of the kids was having the ultimate piss. wondering why it wasn’t stopping I got out of bed, only to realise The Professor wanted to take a bath in the sink at 1:38am SMH ??‍♀️ I’ve edited the post! people beefing over the time ?? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/manypets?refer=embed” title=“manypets” target=“_blank” rel=“noopener”] #manypets [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/spoiltcat?refer=embed” title=“spoiltcat” target=“_blank” rel=“noopener”] #spoiltcat [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/fyp?refer=embed” title=“fyp” target=“_blank” rel=“noopener”] #fyp [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/furyoupage?refer=embed” title=“furyoupage” target=“_blank” rel=“noopener”] #furyoupage [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/foryoupage?refer=embed” title=“foryoupage” target=“_blank” rel=“noopener”] #foryoupage [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/furbaby?refer=embed” title=“furbaby” target=“_blank” rel=“noopener”] #furbaby [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/mainecooncat?refer=embed” title=“mainecooncat” target=“_blank” rel=“noopener”] #mainecooncat [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/mainecoonsoftiktok?refer=embed” title=“mainecoonsoftiktok” target=“_blank” rel=“noopener”] #mainecoonsoftiktok [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/mainecoonking?refer=embed” title=“mainecoonking” target=“_blank” rel=“noopener”] #mainecoonking [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/tails?refer=embed” title=“tails” target=“_blank” rel=“noopener”] #tails [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/cats?refer=embed” title=“cats” target=“_blank” rel=“noopener”] #cats [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/spoiltcatsoftiktok?refer=embed” title=“spoiltcatsoftiktok” target=“_blank” rel=“noopener”] #spoiltcatsoftiktok [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/cleavercat?refer=embed” title=“cleavercat” target=“_blank” rel=“noopener”] #cleavercat [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7327832004312664865?refer=embed” title=”♬ original sound - Thor the Mainecoon” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - Thor the Mainecoon [/link]