Новый глава Минобороны РФ Белоусов прилетел в Минск. Для чего?

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Опубликовано: 24.05.2024 12:51 , Обновлено: 24.05.2024

Министр обороны России Андрей Белоусов прилетел 24 мая в Минск. Глава военного ведомства Беларуси Виктор Хренин лично встретил коллегу в аэропорту.

Как рассказали в Минобороны РФ, Белоусов и Хренин проведут переговоры. Запланировали обсудить “актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и обеспечения безопасности Союзного государства”.

Белорусское Минобороны показало кадры прилета Белоусова и встречи его Хрениным.

Фото: агентство "Ваяр"

К слову, 23 мая президент Беларуси Александр Лукашенко назначил генерал-майора Павла Муравейко начальником Генерального штаба Вооруженных Сил — первым заместителем министра обороны страны. Лукашенко при назначении отметил важность того, что министр обороны и глава Генштаба должны сработаться. “Очень тонкая грань между министром обороны и начальником Генштаба», - отметил президент.

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Учение по применению ядерного оружия в РФ и проверка в Беларуси

А 7 мая Минобороны Беларуси объявило внезапную проверку сил и средств носителей нестратегического ядерного оружия. По словам министра Хренина, проверкой будет охвачен «весь комплекс мероприятий» — от планирования и подготовки до нанесения ударов тактическими ядерными боеприпасами.

Минобороны Беларуси объявило внезапную проверку носителей нестратегического ядерного оружия

За день до этого, 6 мая, российское Минобороны анонсировало проведение учения по отработке подготовки и применения нестратегического (тактического) ядерного оружия. В ведомстве заявили, что учение организуют “в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».

«В ответ на угрозы западных официальных лиц» — Минобороны России анонсировало учение по применению тактического ядерного оружия

9 мая после парада в Москве Лукашенко сообщил, что Беларусь и Россия “синхронизируются” на этом учении ВС РФ. «Первый этап мы провели, можно сказать, порознь. Но нами было принято вчера [8 мая] решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этапы вместе», — пояснил президент.

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