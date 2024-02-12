Лукашенко подписал указ о призыве в армию

💼 Официально

Опубликовано: 12.02.2024 18:32 , Обновлено: 12.02.2024

12 февраля Александр Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу, службу в резерве и увольнении в запас, сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно указу, предусматривается призвать в феврале-мае 2024 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан республики мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва. А также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку. А на службу в резерве – граждан из числа студентов 1-го курса учреждений высшего образования сельскохозяйственного профиля, имеющих право на отсрочку от призыва для продолжения образования и изъявивших желание пройти такую службу.

Документ также предусматривает увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки.

Ранее Телеграф писал, что в Министерстве обороны Беларуси 6 февраля разъяснили, как изменились правила применения оружия белорусскими военными при несении службы. Изменения в общевоинские уставы Вооруженных сил утвердил президент Беларуси Александр Лукашенко. Однако в оборонном ведомстве заверили, что правила применения оружия “не претерпели существенных изменений”.

«Не претерпели существенных изменений» — В Минобороны объяснили, когда белорусские военные могут стрелять без предупреждения