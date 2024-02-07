«Не претерпели существенных изменений» - В Минобороны объяснили, когда белорусские военные могут стрелять без предупреждения

Опубликовано: 07.02.2024 08:32 , Обновлено: 07.02.2024

В Министерстве обороны Беларуси 6 февраля разъяснили, как изменились правила применения оружия белорусскими военными при несении службы. Изменения в общевоинские уставы Вооруженных сил неделю назад утвердил президент Беларуси Александр Лукашенко. Однако в оборонном ведомстве заверили, что правила применения оружия "не претерпели существенных изменений" и объяснили, когда белорусские военные могут стрелять в людей без предупреждения.

[info_b]В обновлённой статье 11 Указа “Об общевоинских уставах Вооруженных Сил Республики Беларусь”, изменения в который президент Беларуси внёс 1 февраля 2024 года, указано, что применять физическую силу, спецсредства, боевую и специальную технику, а также применять и использовать оружие белорусские военнослужащие могут “при выполнении возложенных на них задач”, руководствуясь требованиями общевоинских уставов с учетом:

складывающейся обстановки,

характера преступления или административного правонарушения,

личности правонарушителя.

При этом в указе прописано, что военнослужащий “не несет ответственности за вред”, причиненный в результате таких его действий.[/info_b]

Начальник управления информации, заместитель начальника Главного управления идеологической работы Минобороны полковник Алексей Тицкий подчеркнул, что “внесенные изменения не претерпели существенных изменений”, а положения общевоинских уставов лишь “уточнили с учетом требований времени, новых условий обстановки, оказывающих влияние на воинскую службу”. По его словам, такие уточнения уставы с 2001 года вносили уже 11 раз.

Тицкий отдельно остановился на на статье 11 устава, которая вызвала наибольший резонанс в СМИ. По словам полковника, её положения “не стали более жесткими по отношению к нарушителям закона”.

“В нынешней редакции военнослужащий может применить оружие, как и ранее только после четко выраженного и очевидного предупреждения о намерении его применить, с предоставлением достаточного времени для выполнения законных требований”, - пояснил представитель Минобороны.

По его словам, применить физическую силу или оружие без предупреждения военнослужащий имеет право лишь в том случае, “когда промедление создает непосредственную опасность для жизни граждан или может повлечь иные тяжкие последствия”. При этом о последствиях применения оружия или физической силы военнослужащий обязан “незамедлительно уведомить соответствующий надзорный орган для дачи правовой оценки”.

Тицкийтакже прокомментировал нововведение, касающееся введения личного досмотра посетителей воинских частей и осмотра находящихся при них вещей и транспортных средств дежурной службой. По его словам, это изменение устава ввели “с целью исключения вноса на территорию воинских частей запрещенных предметов, материальных средств и недопущения хищения материальных средств”.

Ранее Телеграф сообщил, что в январе этого года Министерство обороны Беларуси утвердило инструкцию о порядке выдачи оружия и боеприпасов отрядам народного ополчения. В соответствующем постановлении ведомства подробно расписано, кто и как будет вести учёт выдаваемого ополченцам оружия.

Минобороны определилось, как будут выдавать оружие белорусским народным ополченцам