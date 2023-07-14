Что нельзя трогать руками в гостиницах? Работница отеля раскрыла секрет синих полотенец и не только

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Опубликовано: 14.07.2023 08:52 , Обновлено: 14.07.2023

Хотя гостиничные номера выглядят безукоризненно чистыми, зачастую это только видимость. Работники таких заведений все чаще предупреждают в Интернете, на что следует обратить внимание гостям. Вот, что белорусам лучше не трогать, заселившись в отели.

На самом деле, у сотрудников, ответственных за уборку гостиничных номеров, обычно есть несколько десятков минут на генеральную уборку между заселением гостей. Понятно, что они сосредотачиваются на самых важных и видимых элементах и опускают другие.

Что нельзя трогать в отеле?

Пользователь TikTok @queenevangeline25 является сотрудником одного из американских отелей и охотно делится информацией о том, как работают подобные заведения. В одном из своих роликов женщина раскрывает то, что нельзя трогать в отеле. Она попросила, среди прочего, не прикасаться по возможности к покрывалам. По ее словам, их стирают очень редко, иногда только раз в год. По ее мнению, лучше сразу снять покрывало с кровати и положить его в такое место, где у вас не будет с ним никакого контакта.

Какие еще антисанитарные вещи есть в отелях?

В том же видео @queenevangeline25 рассказывает, что никогда не прикасается к пульту от телевизора в номере отеля, не почистив его специальным чистящим средством. Некоторое время назад было проведено исследование, которое показало, что они просто полны бактерий.

Американка также посоветовала не использовать очки в гостиничном номере, предварительно не помыв их. Бригада уборщиков не моет их моющим средством, а ополаскивает водой и полирует. Женщина добавила, что по гостиничным коврам лучше не ходить босиком и всегда заходить в душ в шлепанцах.

что не так с синими полотенцами? Что еще нужно знать о безопасности в отелях

Проблемы, поднятые @queenevangeline25 в TikTok, — это не все грехи отелей по всему миру. Вот ещё несколько хитростей:

Полотенца в отелях должны быть идеально белыми, поэтому их часто отбеливают. Если есть пятна, которые невозможно удалить, полотенца окрашивают в синий цвет и используют у бассейнов.

Некоторые отели предлагают садиться на мягкую мебель только предварительно положив на нее полотенце. Следуйте этому правилу! Все потому, что некоторые гости сидят на них голыми.

Если в гостинице питание организовано в виде шведского стола, то вы с большой долей вероятности столкнетесь там с остатками вчерашнего дня. Впрочем, тут нет ничего страшного, многие блюда требуют лишь разогрева. Но, наш вам совет, старайтесь избегать сосисок (их часто разогревают по несколько раз).

Ранее Телеграф писал, что канал Science Insider опубликовал видео, на котором видно, как производят мыло для гостиниц. Оказывается, в стремлении сделать мир чище производитель под названием Clean the World, перерабатывает старые использованные куски мыла, чтобы сделать новые.

«Ааа, я буду возить свое!» — В ТикТоке показали, откуда берется мыло в гостиницах