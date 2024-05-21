"Один шанс из миллиарда!" - Девушка из Португалии случайно засняла летящую комету и собрала миллионы просмотров
Жительница Португалии Милена Рафачо, отдыхая на природе, установила телефон, чтобы поснимать себя, как внезапно небо озарилось голубым свечением, и над её головой пронёсся огромный огненный шар. Завораживающее зрелище попало на кадры её съёмки, и видео быстро стало вирусным в соцсетях.
«Я просто потрясена этим, мы увидели в прямом эфире то, чего меньше всего ожидали», — поделилась Милена в своем аккаунте в Instagram.
Пронёсшийся огненный шар жители Португалии наблюдали с севера на юг страны, включая Лиссабон, примерно в 23:45 в субботу, 18 мая.
Испанская обсерватория Калар-Альто подтвердила, что небесное явление имело «кометное происхождение». Комета
«Похоже, что этот объект был небольшим куском кометы. По нашим оценкам, он пролетел над Испанией и Португалией со скоростью ~45 км/с, а затем сгорел над Атлантическим океаном на высоте ~60 км. Вероятность обнаружения каких-либо метеоритов очень мала», - рассказали в аккаунте Х специалисты Европейского космического агентства (ЕКА).
Пользователи соцсетей опубликовали свои снимки с кометой. Также небесное явление запечатлела фотоаппаратура NASA.
Пользователи TikTok и Instagram восхитились красотой попавшего на видео момента и отметили, что девушка была очень удачливой, оказавшись с включённой камерой “в нужный момент и в нужное время”. Некоторые и вовсе предложили наградить её за создание такого шедевра.
“Это лучшее видео года”, - написал кто-то по-испански.
“Один шанс из миллиарда!”, - воскликнул ещё один пользователей соцсети.
“За это видео должна быть награда, даже если оно случайное”, - написал один из пользователей.
“Сохраните это видео на всю жизнь! Вашим детям и внукам понравится”, - предложил один комментатор.