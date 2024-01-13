Минобороны определилось, как будут выдавать оружие белорусским народным ополченцам

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Опубликовано: 13.01.2024 10:39 , Обновлено: 13.01.2024

Министерство обороны Беларуси утвердило инструкцию о порядке выдачи оружия и боеприпасов отрядам народного ополчения. В соответствующем постановлении ведомства, опубликованном в субботу, 13 января, на Национальном правовом интернет-портале, подробно расписано, кто и как будет вести учёт выдаваемого ополченцам оружия.

Выделять оружие и боеприпасы к нему для народного ополчения Минобороны будет на основании сведений о планируемом числе отрядов, поданных областными и Минским городским исполнительными комитетами через военные комиссариаты, и выданных оборонным ведомством мобилизационных нарядов. В штабы зон (районов) терробороны оружие и боеприпасы будут перевозить в сопровождении “специально назначенных караулов”, а в пункт дислокации отряда народного ополчения - в сопровождении вооруженного представителя ОВД.

Получать оружие и боеприпасы для отрядов народного ополчения из арсеналов, согласно тексту постановления Минобороны, должны будут “уполномоченные лица штабов зон и районов территориальной обороны”. Выдавать оружие (и боеприпасы к нему) непосредственно ополченцам будут командиры отрядов строго по ведомости, в которой пропишут, какое именно оружие закреплено за добровольцем.

Данные ведомости будут оформлять в двух экземплярах - один будет храниться в отряде народного ополчения, второй - передадут в ОВД для учёта.

В Минобороны особо подчеркнули, что “учёт оружия и боеприпасов должен быть своевременным, полным и достоверным”.

Напомним, положения о народном ополчении официально закрепили в белорусском законодательстве в июле 2023 года, когда Александр Лукашенко подписал соответствующий закон.

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В ноябре Совет министров утвердил порядок формирования и обеспечения народного ополчения в Беларуси. В нём прописали не только кто и как будет проводить отбор добровольцев в отряды ополченцев, но и важные критерии, из-за которых в народное ополчение могут не взять, а также условия отказа в зачислениии исключения из отряда.

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