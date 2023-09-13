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Зачем белорусам вешать над окнами бумажный пакет? Вот от чего спасет ваш дом

Зачем белорусам вешать над окнами бумажный пакет? Вот от чего спасет ваш дом
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В некоторых магазинах белорусам дают бумажные, а не полиэтиленовые пакеты. Придя домой, многие выбрасывают их или откладывают далеко и надолго — и напрасно. Такие пакеты помогут справиться с очень большой проблемой, которая может возникнуть как весной и летом, так и осенью. Нужно только сделать одну нехитрую манипуляцию и повесить их над окнами или входной дверью.

Речь идет не про отпугивание злых духов или других мистических ритуалах. Мы говорим о спасении от реальных существ, которые или сильно раздражают, или приводят в ужас.

А именно об осах. Многие люди боятся этих мелких насекомых, а у некоторых из них есть аллергия на яд. После укуса может начаться отек, что приводит к анафилактическому шоку (хотя это и небольшой процент людей).

Осы часто любят прилетать в дома, особенно их привлекают сладкие запахи варенья, компотов, которые мы закатываем летом и осенью. Кроме того, они любят гниющие фрукты и продуктовые отходы.

Нанесите это на рамы окон и комары и мухи забудут про вас. Нашли гениальное спасение белорусов

Как отпугнуть ос?

Для борьбы с осами некоторые белорусы выбирают специализированные химические препараты, но иногда они могут нанести вред. Поэтому сначала стоит попробовать домашние натуральные средства, дешевые и экологичные.

Прежде всего, ос можно отпугнуть запахами:

  • трав (например, мяты, розмарина, базилик);
  • овощей (например, чеснока);
  • цитрусовых (например, апельсинов);
  • эфирных масел;
  • кофе.

Также в Сети посоветовали отпугнуть ос с помощью простого бумажного пакета (в идеале — коричневого цвета).

Все, что нужно сделать, — это плотно смять пакет в шар, а затем прикрепить к нему бечевку или ленту. Его нужно повесить там, где осы бывают чаще всего (например, у окон, дверей или на балконе). Для того чтобы этот метод сработал, мешочек должен быть на виду, поэтому не стоит размещать его в самом углу, а лучше в центре.

Этот метод должен сработать потому, что скомканный пакет будет напоминать осам гнездо. Для них это означает, что данное место уже занято другими насекомыми, поэтому они улетят подальше в поисках нового места, и вы их не увидите.

А ранее Телеграф писал, как спасти свой дом от других существ с помощью каштанов.

Зачем белорусам осенью класть на подоконник каштаны? Вот от чего спасут ваш дом

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