Нанесите это на рамы окон и комары и мухи забудут про вас. Нашли гениальное спасение белорусов

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Опубликовано: 16.06.2023 12:08 , Обновлено: 12.09.2023

Белорусское лето могут испортить две вещи - отсутствие дождя и насекомые. Теперь мы это знаем. И если, как бороться с засухой, все подозревают, то от комаров и мух избавиться без химии было куда сложнее. До этого момента.

Как избавиться от комаров и мух дома?

Наш трюк очень прост. Все, что вам нужно сделать, это втереть мыло в оконные рамы и дверные косяки. Обратите особое внимание на углы и края, так как мухи любят там ползать.

Однако сначала протрите дверные рамы слегка влажной тряпкой, чтобы избавиться от пыли и других отложений. Для процедуры берите натуральное мыло со следующими ароматами: лимона, эвкалипта или мяты. Насекомые ненавидят эти ароматы, благодаря чему вы их эффективно отпугнете.

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Воспользовавшись мылом, вы сразу же заметите, что мухи и комары вдруг перестанут залетать к вам в дом. Однако это не единственный дешевый и эффективный способ.

Почему же комары так реагируют на мыло? А мы уже писали ответ. Американские учёные провели целое исследование на эту тему. Читайте тут:

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Куда же без уксуса

Уксус также является отличным сдерживающим средством. Возьмите чашку, налейте в нее немного уксуса и добавьте специю - сушёную гвоздику. Затем поставьте ёмкость поближе к окнам и дверям.

Вы также можете использовать смесь из 1 стакана чистящего средства для поверхностей и 1/2 стакана уксуса . Перемешав их, налейте раствор в пульверизатор и опрыскайте им двери и окна. Мало того, этим средством можно мыть и кухонные столешницы — это очень универсальная смесь.

А вы знали, почему одних белорусов комары кусают чаще других? Оказывается, учёные нашли ответ в ходе исследований.

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Что же делать, если комар всё-таки добрался до вас? Укус комара может быть очень неприятным — он чешется и оставляет на коже красный след. Чтобы облегчить симптомы, стоит попробовать домашнее средство от укусов.

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