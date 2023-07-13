Сделайте ловушку за 2 рубля. Как избавиться от мух домашними средствами?

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Опубликовано: 13.07.2023 13:10 , Обновлено: 12.09.2023

Мухи и мошки — одни из самых назойливых насекомых. Но, к счастью, есть метод избавится от них, купив в магазине всего одно недорогое средство. У многих оно уже есть на кухне.

Одну из лучших ловушек для мух можно приготовить всего за 2 белорусских рубля. Именно столько вы потратите… на бутылку спиртового уксуса. Его запах привлекает мух как ничто другое. Поэтому стоит использовать его для создания простой ловушки для назойливых насекомых.

Кроме уксуса, вам понадобятся:

пластиковая бутылка;

две чайные ложки моющего средства;

три столовые ложки воды.

Моющее средство снизит поверхностное натяжение воды, поэтому мухи, попавшие в ловушку, не смогут из нее вылететь, пишет Gazeta.pl.

Как приготовить самодельную ловушку для мух?

Для начала разрежьте пластиковую бутылку пополам. Затем поместите верхнюю часть бутылки в нижнюю, при этом горлышко должно смотреть вниз.

Смешайте все ингредиенты и налейте в бутылку.

Установите ловушку в том месте, где чаще всего встречаются мухи. Регулярно проверяйте бутылку и выбрасывайте всех пойманных насекомых.

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Мухи ненавидят эти запахи

Некоторые запахи имеют эффект, противоположный аромату уксуса. Мухи их прямо-таки ненавидят.

Например, для них невыносим запах лаванды. Посадите ее в горшок, поставленный на подоконник, или сорвите несколько цветков и разложите их вокруг окна.

Еще один продукт, аромат которого отпугивает вредителей, — мята. В этом случае можно использовать пакетики мятного чая. Повесив их на оконную ручку, вы защитите свой дом от незваных комаров.

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