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Зачем белорусам осенью класть на подоконник каштаны? Вот от чего спасут ваш дом

Зачем белорусам осенью класть на подоконник каштаны? Вот от чего спасут ваш дом
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С наступлением осени в белорусских парках и лесах появляются каштаны. Дети могут использовать их для игр и творчества, а взрослые, например, в косметических целях. Но мало кто знает, что у каштанов есть еще одно очень полезное применение.

Именно эти плоды, если их разложить на подоконниках, могут защитить ваш дом от незваных гостей. Но никакого мистического или эзотерического смысла в этом нет.

Речь идет о существах, которые заполоняют дом многих белорусов. И хотя кто-то считает, что они приносят удачу, для других они становятся настоящим кошмаром. Особенно осенью.

Мы говорим о… пауках. Когда за окном ухудшается погода, падает температура, идут дожди, эти членистоногие начинают искать укрытие. В качестве укрытия они выбирают наши дома, где тепло и уютно. Чаще всего они плетут паутину в углах и пытаются таким образом пережить зиму.

Однако не всем людям это нравится, и присутствие пауков в доме у многих вызывает панику и отвращение. Инсектициды и москитные сетки не всегда эффективны, поэтому стоит попробовать защитить свое жилище с помощью каштанов, посоветовали в издании Gazeta.pl.

Как избавиться от пауков в доме?

Если вы относитесь к тем людям, которые убегают при виде паука, то этот трюк для вас. Просто разложите каштаны на подоконнике снаружи и в доме у окон. Аккуратно разрежьте их скорлупу, чтобы они издавали еще более интенсивный запах.

Дело в том, что пауки этого не любят, поэтому аромат каштанов будет действовать на них как естественный отпугиватель. Они даже не будут пытаться проникнуть в ваш дом.

[info_b]Кстати, каштаны также можно использовать и для борьбы с тлей. Опрыскайте растения охлажденной водой с добавлением каштанового порошка. Это защитит ваши цветы от вредителей.[/info_b]

Так что в следующий раз, когда будете прогуливаться по парку или в лесу, не забудьте взять с собой несколько каштанов.

Замените каштанами… стиральный порошок

А еще из обычных каштанов можно приготовить совершенно бесплатное домашнее моющее средство. Рецепт средства для стирки очень прост.

Почему каштаны мылятся? Все благодаря присутствующим в их составе сапонинам. Это химические соединения растительного происхождения из группы гликозидов. Они используются при производстве мыла, ванн и другой моющей косметики. Именно они отвечают за образование пены при контакте с водой.

Как заменить стиральный порошок… каштанами? Этот способ сэкономит сотни рублей в год

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