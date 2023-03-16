Как узнать, что фрукты обработали пестицидами или они ГМО? Ищите эти цифры на наклейке

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Опубликовано: 16.03.2023 20:03 , Обновлено: 16.03.2023

Наклейки на фруктах и ​​овощах, а точнее - код PLU на них - имеют особое значение, потому что предоставляет необходимую информацию о продуктах. Какой картофель происходит из органического земледелия? Было ли яблоко или апельсин опрысканы пестицидами, а дыня генетически модифицирована? Именно эту ​​информацию скрывают загадочные цифры на маленьких этикетках.

В Беларуси такие наклейки можно встретить на завозных бананах, мандаринах, апельсинах и т.п. А вот на яблоках или картошке PLU - редкий гость. А жаль.

Прочесть значение кода PLU несложно, нужно лишь знать несколько основных правил. Но сначала стоит выяснить, что это за код и какую информацию о товаре он несет.

[info_b] PLU — это аббревиатура с английского языка, означающая «просмотр цен», что можно перевести как: «контроль ценника». Его используют для идентификации свежих фруктов, овощей и зелени. Главным образом используется при продаже в розничных супермаркетах. [/info_b]

Обычно PLU-код состоит из четырёх или пяти цифр. Он содержит такую информацию:

место происхождения,

тип урожая,

вид и размер урожая.

Коды PLU используются с 1990 года. Сейчас они находятся в ведении Международной федерации стандартов на продукцию (IFPS), глобальной коалиции ассоциаций фруктов и овощей, которая была создана в 2001 году для введения номеров PLU во всем мире.

Продукты, маркированные кодами PLU, избавляют контролеров продуктовых магазинов и покупателей от необходимости визуально идентифицировать различные сорта, что может упростить, ускорить и повысить точность контроля за остатками на прилавках и складах - что важно, когда сорта фруктов и овощей выглядят похоже, но имеют разные цены.

Также они дают покупателям важную информацию о том, например, был ли данный продукт опрыскан пестицидами, получен ли он из ГМО или органических культур.

Важно знать, что 4-значный код всегда означает, что фрукт или овощ был выращен традиционным способом. В то время как 5-значные коды говорят о некоторых особенностях выращивания. Отсутствие кода на фрукте или овоще тоже говорит о многом. Например, о том, что производитель по каким-то причинам не хочет делиться с вами информацией. Как думаете, почему?

Вот, что нужно запомнить покупателям из цифр кодов PLU:

Четырехзначный PLU, начинающийся с цифры 3 или 4, означает, что при выращивании продукта использовались пестициды и искусственные удобрения. Такие фрукты и овощи нужно тщательно мыть перед едой! Пятизначный код с 9 в начале означает, что фрукты или овощи были выращены в результате органического земледелия; Пятизначный код, начинающийся с 8, информирует о том, что мы имеем дело с генетически модифицированным продуктом (ГМО).

Кстати, органическтте овощи и фрукты выращиваются с использованием натуральных удобрений, таких как навоз или компост, и их возделывание основано на естественной биологической или механической борьбе с сорняками. Например, в США почва должна была быть свободна от пестицидов в течение трех лет, прежде чем получить органический сертификат Министерства сельского хозяйства. Все органические продукты не содержат ГМО.