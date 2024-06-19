Зачем использовать спички в огороде? Вот как они помогут вырасти луку сочным и большим

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Опубликовано: 19.06.2024 12:37 , Обновлено: 19.06.2024

В период активного роста лука как никогда важно позаботиться о том, чтобы корнеплоды выросли большими и сочными. Для этого стоит прибегнуть к органическим удобрениям. Приготовить такую подкормку несложно и часто для этого не нужно ничего, кроме того, что уже и так есть дома. Рассказываем, как сделать эффективное удобрение для лука всего из двух ингредиентов.

Все больше людей начинают интересоваться выращиванием овощей на своём приусадебными участке. В числе культур, которые выращивают наиболее часто, находится и лук. Этот нехитрый и крайне полезный корнеплод несложно вырастить самостоятельно. Но чтобы корнеплоды получились большими и сочными, стоит позаботиться об их своевременном удобрении. Как приготовить подкормку для лука из спичек, чтобы он вырос красивым и здоровым?

Натуральное удобрение из спичек

Лук — один из самых простых овощей, которые можно вырастить самостоятельно. Однако стоит помнить, что уход за ним заключается не только в регулярном поливе и защите от потенциальных вредителей. Не менее важно обеспечить его соответствующими минеральными веществами, которые сделают урожай обильным. С этой целью его следует удобрить.

Лучше всего для этой цели подойдет натуральный домашний кондиционер, не содержащий химикатов, в отличии от приобретённых в магазине препаратов. Почва, обогащенная органическими удобрениями, привлечет дождевых червей. Это, в свою очередь, разрыхлит почву и, как следствие, принесет пользу растущему растению. У лука довольно высокая потребность в сере, а ее можно найти… в обычных спичках.

Так как же приготовить эффективный луковый кондиционер? Нет ничего проще. Все, что вам нужно сделать, это бросить оторванные спичечные головки (примерно 20-25 штук) в емкость с литром воды, а затем смешать их. Когда вода станет ржаво-коричневой, полейте ею овощные грядки. Повторяйте это действие хотя бы раз в неделю.

Лук – почему стоит включить их в свой ежедневный рацион?

Выращивать лук выгодно, поскольку вы также получаете вкусные и полезные зеленые стебли лука, который идеально подходят для салатов, яичницы и бутербродов. И корнеплод и стебли стоит включить в свой рацион из-за питательной ценности, которую они приносят организму. Это, среди прочего, ценный источник пищевых волокон, фолиевой кислоты, витаминов С, А, К, Е и группы В, а также минералы: калий, железо, кальций, кремний, магний и цинк. Лук и чеснок укрепляют иммунитет, регулируют уровень глюкозы в крови и снижают риск образования тромбов, атеросклероза и некоторых заболеваний сердца.

Ранее Telegraf.news писал о том, что для многих самостоятельное выращивание любых овощей имеет смысл лишь в случае, когда химические удобрения и стимуляторы отсутствуют. Именно такой урожай более полезен, а главное, безопасен для здоровья. Стоит знать, что для своего урожая совсем не обязательно что-то покупать. Вы можете использовать отходы из вашей кухни. Какие отходы подойдут для подкормки моркови?

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