Клубника с грядки будет сладкой и ароматной. Что нужно успеть сделать до конца мая?

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Опубликовано: 23.05.2024 13:35 , Обновлено: 23.05.2024

Клубника из собственного огорода обладает уникальным вкусом и ароматом. Особенно та, которую подкормили правильным образом. Если переборщить с удобрениями весной, плоды будут значительно менее сладкими, а кусты начнут болеть. Чем удобрять клубнику в мае? Вот что поможет вырасти ей большой и вкусной.

Клубника не очень требовательна, но не стоит забывать о подкормке. Поступление питательных веществ оказывает огромное влияние не только на здоровый рост этих растений, количество и размер получаемых плодов, но и на вкус урожая. Клубника не отличается прожорливостью, поэтому подкармливать ее нужно осторожно, используя нужные дозы и виды удобрений, а также соблюдая правильные сроки. Если внести слишком много удобрений, растения начнут болеть, и в итоге мы получим слабо пахнущие и не очень сладкие плоды.

В мае, как правило, клубника цветет и плодоносит. В это время она также особенно подвержена серой плесени, поэтому ей необходимо дополнительное количество питательных веществ. Более здоровая и сильная клубника будет лучше плодоносить. Если вы выберете правильные удобрения в мае и не будете перекармливать, вы получите сладкие, сильно пахнущие плоды.

Для подкормки клубники можно использовать комплексные минеральные удобрения, специально разработанные для этих растений. Однако использование таких препаратов чревато переизбытком азота, который клубника не переносит.

В случае любительского выращивания гораздо лучше использовать органические удобрения. Они отлично подкормят клубнику весной, не создавая при этом риска засоления почвы.

Какие органические удобрения для клубники стоит выбрать в мае? Вот лучшие предложения:

навозная жижа из крапивы;

навозная жижа из хвоща;

биогумус;

гуано.

Если вы выбрали одно из вышеперечисленных удобрений, вносите его не чаще 1-2 раз в мае. В случае с гуано - натуральным удобрением из помета морских птиц - строго соблюдайте дозировки, рекомендованные производителем. Рассыпав гранулы гуано по субстрату, обильно полейте его.

Переудобрить растения биогумусом невозможно, поэтому можно без опасений поливать им клубнику даже раз в 2-3 недели до конца сбора урожая.

Ранее Telegraf.news писал, что длительные перерывы в осадках на рубеже весны и лета означают, что в ежедневном уходе за растениями следует уделять их поливу особое внимание. Если этого не сделать, то овощи и фрукты перестанут расти, со временем завянут и начнут погибать. Поливая растения, важно соблюдать ряд правил, которые позволят овощным и садовым культурам правильно развиваться, что в будущем обеспечит вас желанным урожаем.

Без этого ваши огурцы и клубника могут погибнуть. Какие важные правила во время полива нужно соблюдать?