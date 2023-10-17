Как сохранить тыкву надолго? Нашли хитрость, которая даже сделает ее слаще

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Опубликовано: 17.10.2023 12:40 , Обновлено: 17.10.2023

Тыква — это не только вкусный и полезный продукт, но и отличный элемент декора в осенний период. Однако, как и любой овощ, тыква подвержена быстрому гниению. Чтобы сохранить ее свежесть на долгое время, нужно следовать определенным правилам. А как сделать так, чтобы она получилась еще и более сладкой на вкус?

Выберите подходящие плоды

Очевидно, что для долгого хранения нужно выбирать тыкву без повреждений, порезов и мягких мест — ведь именно это может привести к ускоренной порче.

Лучше всего подойдет овощ с упругой кожицей и насыщенным цветом. Стебель должен быть целым и сухим.

Влага тоже может стать причиной гниения тыквы. Перед закладкой на хранение убедитесь, что плоды сухие.

[info_b]При необходимости протрите их влажной тряпкой, но не замачивайте в воде.[/info_b]

При какой температуре хранить тыкву?

Идеальная температура для хранения — 10-13°C.

Не подвергайте плоды воздействию прямых солнечных лучей или сильной жары, так как это может привести к ее ускоренной порче.

Если у вас есть кладовка, погреб для хранения овощей или прохладный темный подвал, то они могут стать отличным местом для хранения. Убедитесь, что помещение хорошо проветривается и в нем нет избыточной влажности.

Циркуляция воздуха

Это не менее важное правило. Поместите тыкву на полку или в картонную коробку, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

Не храните тыквы в полиэтиленовых пакетах или герметичных контейнерах, так как в них может скапливаться влага, что приведет к образованию плесени.

Переверните тыкву

А еще овощи стоит положить вверх дном — так, чтобы плодоножка была внизу.

Это нужно для того, чтобы предотвратить сдавливание тыквы и образование плоского пятна, а также для равномерного созревания тыквы. Кроме того, на верху тыквы не будет скапливается влага, что предотвратит ее гниение и плесневение, пишет Express.co.uk.

Хранение тыквы в перевернутом виде также поможет сделать ее более сладкой на вкус. Если на тыкву попадает слишком много воздуха, она может стать более жесткой и горькой.

Проводите проверку

Регулярно осматривайте тыквы на наличие признаков гниения. Если вы заметили мягкие пятна, плесень или другие признаки порчи, удалите пораженные участки или немедленно используйте овощ.

И, конечно, тыквы хранятся дольше, если их не резать и не вырезать.

Протрите уксусом

А если вы не собираетесь есть тыкву и просто хотите, чтобы она стала украшением улицы, то идеальным решением будет покрыть плоды уксусом.

Это не только уничтожит бактерии и предотвратит появление плесени, но и не позволит вредителям и другим диким животным приблизиться к тыквам и уничтожить их.

[info_b]Важно! Этот способ следует применять только для тыкв, находящихся на открытом воздухе, а не для тех, которые вы планируете употреблять в пищу.[/info_b]

Наполните раковину теплой водой с одной чашкой белого уксуса. Затем замочите в ней тыкву на десять минут с каждой стороны. Обязательно обработайте все стороны, а затем дайте ей высохнуть на воздухе.

Также можно смазать тыкву вазелином. Это позволит сохранить плоды свежими в течение одного-двух месяцев.

Как заморозить тыкву?

Кроме того, когда наступает сезон тыквы, один из главных вопросов, который возникает у многих,— можно ли ее заморозить? Однозначно да! Более того, это не повлияет на ее вкус и текстуру. Как правильно это сделать?

Можно ли замораживать тыкву? Узнали, как это повлияет на ее вкус и текстуру