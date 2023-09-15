Как и где хранить морковь? Так она точно переживет зиму (и не только)

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Опубликовано: 15.09.2023 08:16 , Обновлено: 15.11.2024

Как сохранить морковь на зиму (и даже на весну) в домашних условиях? Есть несколько простых советов, которые помогут вам наслаждаться этим хрустящим и сладковатым овощем как можно дольше. Например, морковку можно положить на хранение в правильное место — тогда она останется свежей до 6 месяцев. А можно закатать — и есть ее круглый год. Мы расскажем о разных способах.

Как правильно хранить морковь в погребе?

Самый очевидный способ хранения — положить морковь в погреб или другое прохладное помещение, в картонных коробках или ящиках.

Важно следить, чтобы температура там поддерживалась в пределах 0-4°C, а влажность была оптимальной. В таких условиях эти плоды можно хранить до 6 месяцев — она не заплесневеет и останется твердой.

А на улице?

Вы также можете попробовать хранить морковь и на улице — в ящике, наполненном песком или торфом. Это защитит ее от замерзания.

Можно ли сохранить морковку на зиму в холодильнике?

Эксперты говорят, что можно. Но и здесь нужно соблюсти некоторые важные условия:

Выбирайте плоды со здоровой кожицей, без видимых повреждений, гнилых пятен и признаков плесени. Свежая морковь будет иметь яркий цвет и упругую текстуру. Очистите морковь тонкой щеткой. Не мойте ее без необходимости, так как влага может способствовать появлению плесени. Высушите морковь, удалив излишки влаги чистым бумажным полотенцем. Выберите подходящие пластиковые пакеты или герметичные контейнеры, предназначенные для хранения продуктов в холодильнике. Если вы планируете хранить морковь дольше, можно завернуть ее в пергамент для выпечки. Это поможет сохранить необходимую влажность и избежать попадания влаги на другие овощи. Поместите морковь в полиэтиленовые пакеты или контейнеры, стараясь оставить свободное пространство для циркуляции воздуха. Если вы используете полиэтиленовые пакеты, можно проделать в них отверстия для циркуляции воздуха. Установите в холодильнике подходящую температуру — в пределах 0-4°C. Такая температура идеально подходит для хранения моркови. Поместите пакеты или контейнеры с морковью в самую холодную часть холодильника, обычно на полку в самом низу.

[info_b]Однако, помните — чем дольше морковь хранится, тем больше она теряет свои питательные свойства и вкус. Поэтому лучше использовать свежую морковь, которую вы положили в холодильник, как можно раньше.[/info_b]

Законсервируйте морковь по этому рецепту

Также обязательно попробуйте закатать этот полезный оранжевый овощ. Ведь консервы могут храниться долгие месяцы, вплоть до года.

Вот простой рецепт заготовки:

Выберите свежую, здоровую морковь. Вымойте ее, очистите от кожуры и нарежьте кусочками подходящего размера (это могут быть дольки, кольца или палочки, в зависимости от ваших предпочтений).

Подготовьте чистые и сухие банки. Убедитесь, что крышки также чистые и в хорошем состоянии.

Нарезанную морковь опустите в подсоленную кипящую воду и варите около 2-3 минут. Это поможет сохранить цвет и вкус моркови, а главное, избавит ее от бактерий.

Сразу после этого охладите морковь в холодной воде или воде со льдом. Слейте с моркови воду и откиньте ее на дуршлаг, чтобы стекала лишняя вода.

Когда морковь остынет, заполните ею банки, оставив около 2,5 см свободного пространства в верхней части банки.

Залейте морковь в банках кипятком. Приправьте щепоткой соли.

Закройте банки, убедившись, что крышки плотно закручены.

Поместите банки в кастрюлю с кипящей водой так, чтобы они были полностью погружены. Пастеризуйте банки в течение 15-20 минут.

Затем выньте банки из кастрюли и оставьте остывать на столе. При этом должен раздаваться характерный звук, свидетельствующий о консервации банок.

После остывания храните банки в прохладном темном месте, например, в погребе или кладовке.

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