Как и где хранить морковь? Так она точно переживет зиму (и не только)
Как сохранить морковь на зиму (и даже на весну) в домашних условиях? Есть несколько простых советов, которые помогут вам наслаждаться этим хрустящим и сладковатым овощем как можно дольше. Например, морковку можно положить на хранение в правильное место — тогда она останется свежей до 6 месяцев. А можно закатать — и есть ее круглый год. Мы расскажем о разных способах.
Как правильно хранить морковь в погребе?
Самый очевидный способ хранения — положить морковь в погреб или другое прохладное помещение, в картонных коробках или ящиках.
Важно следить, чтобы температура там поддерживалась в пределах 0-4°C, а влажность была оптимальной. В таких условиях эти плоды можно хранить до 6 месяцев — она не заплесневеет и останется твердой.
А на улице?
Вы также можете попробовать хранить морковь и на улице — в ящике, наполненном песком или торфом. Это защитит ее от замерзания.
Можно ли сохранить морковку на зиму в холодильнике?
Эксперты говорят, что можно. Но и здесь нужно соблюсти некоторые важные условия:
- Выбирайте плоды со здоровой кожицей, без видимых повреждений, гнилых пятен и признаков плесени. Свежая морковь будет иметь яркий цвет и упругую текстуру.
- Очистите морковь тонкой щеткой. Не мойте ее без необходимости, так как влага может способствовать появлению плесени. Высушите морковь, удалив излишки влаги чистым бумажным полотенцем.
- Выберите подходящие пластиковые пакеты или герметичные контейнеры, предназначенные для хранения продуктов в холодильнике.
- Если вы планируете хранить морковь дольше, можно завернуть ее в пергамент для выпечки. Это поможет сохранить необходимую влажность и избежать попадания влаги на другие овощи.
- Поместите морковь в полиэтиленовые пакеты или контейнеры, стараясь оставить свободное пространство для циркуляции воздуха. Если вы используете полиэтиленовые пакеты, можно проделать в них отверстия для циркуляции воздуха.
- Установите в холодильнике подходящую температуру — в пределах 0-4°C. Такая температура идеально подходит для хранения моркови.
- Поместите пакеты или контейнеры с морковью в самую холодную часть холодильника, обычно на полку в самом низу.
[info_b]Однако, помните — чем дольше морковь хранится, тем больше она теряет свои питательные свойства и вкус. Поэтому лучше использовать свежую морковь, которую вы положили в холодильник, как можно раньше.[/info_b]
Законсервируйте морковь по этому рецепту
Также обязательно попробуйте закатать этот полезный оранжевый овощ. Ведь консервы могут храниться долгие месяцы, вплоть до года.
Вот простой рецепт заготовки:
- Выберите свежую, здоровую морковь. Вымойте ее, очистите от кожуры и нарежьте кусочками подходящего размера (это могут быть дольки, кольца или палочки, в зависимости от ваших предпочтений).
- Подготовьте чистые и сухие банки. Убедитесь, что крышки также чистые и в хорошем состоянии.
- Нарезанную морковь опустите в подсоленную кипящую воду и варите около 2-3 минут. Это поможет сохранить цвет и вкус моркови, а главное, избавит ее от бактерий.
- Сразу после этого охладите морковь в холодной воде или воде со льдом. Слейте с моркови воду и откиньте ее на дуршлаг, чтобы стекала лишняя вода.
- Когда морковь остынет, заполните ею банки, оставив около 2,5 см свободного пространства в верхней части банки.
- Залейте морковь в банках кипятком. Приправьте щепоткой соли.
- Закройте банки, убедившись, что крышки плотно закручены.
- Поместите банки в кастрюлю с кипящей водой так, чтобы они были полностью погружены. Пастеризуйте банки в течение 15-20 минут.
- Затем выньте банки из кастрюли и оставьте остывать на столе. При этом должен раздаваться характерный звук, свидетельствующий о консервации банок.
После остывания храните банки в прохладном темном месте, например, в погребе или кладовке.
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