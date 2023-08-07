Как и где хранить лук? Так он не заплесневеет и будет твердым до 6 месяцев

Опубликовано: 07.08.2023 13:05 , Обновлено: 07.09.2023

Лук — незаменимый ингредиент в кулинарии, который добавляет особый вкус и аромат блюдам. Однако, чтобы сохранить его свежесть и не потерять полезные свойства, необходимо знать, как правильно хранить этот овощ в домашних условиях. Нашли идеальное место, в котором ваш лук не должен испортится в течение, как минимум, 6 месяцев.

Можно ли хранить лук в холодильнике?

Может возникнуть соблазн поместить этот овощ в холодильник, особенно летом, когда продукты подвержены более быстрому заплесневению из-за теплой погоды.

Но хранение лука в холодильнике, наоборот, может привести к тому, что он станет мягким или сырым.

Куда положить лук, чтобы он не испортился?

Вместо этого коричневый, красный и белый лук лучше всего размещать в темном, прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте.

Многие кладут лук в кухонные шкафы, но старайтесь выбирать место подальше от плиты и духовки, так как это приведет к колебаниям температуры вокруг лука и потенциально создаст влажную среду.

В идеале гаражи или подвалы — лучшие места для лука, и при правильном хранении он может храниться до шести месяцев.

Помимо того, что необходимо найти прохладное, сухое и хорошо проветриваемое помещение, следует держать лук вдали от прямых солнечных лучей. Солнечное тепло может способствовать развитию плесени.

Как правильно хранить лук?

Cпособ хранения лука не менее важен, чем место.

Если вы купили лук в супермаркете в полиэтиленовом пакете, извлеките его из упаковки. Если он находится в пластиковой сетке, ее также следует убрать.

Эксперты советуют никогда не хранить лук в герметичной пластиковой упаковке, так как это быстро приведет к его порче. В полиэтиленовых пакетах задерживается влага, что может привести к образованию плесени.

Вместо этого специалисты рекомендуют хранить лук и чеснок в корзине или бумажном пакете, где воздух может циркулировать. При таком хранении лук и чеснок могут храниться до трех-шести месяцев.

Если у вас нет ни одного из вышеперечисленных предметов для хранения лука, можно использовать старую пару колготок.

Положите лук в одну часть и завяжите над ней узел, затем продолжайте таким же образом до самого верха, пока она не будет заполнена. То же самое можно проделать с другой частью колготок, и теперь их можно легко подвесить для хранения.

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