Можно ли замораживать тыкву? Узнали, как это повлияет на ее вкус и текстуру

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Опубликовано: 13.10.2023 13:00 , Обновлено: 13.10.2023

Когда наступает сезон тыквы, один из главных вопросов, который возникает у многих,— можно ли ее заморозить? Ведь иногда плоды достигают невероятных размеров, и даже большая семья просто не успевает их съесть. Поэтому хорошо бы сохранить тыкву на зиму. Но как же это сделать? Рассказываем, что станет с овощем, если положить его в морозильник.

Можно ли заморозить тыкву на зиму?

Здоровая и спелая тыква в правильных условиях может лежать до нескольких месяцев, но некоторые сорта этого овоща портятся довольно быстро.

В этом случае хорошим способом является замораживание тыквы. Можете ли вы так сделать. Однозначно да! Более того, это не повлияет на ее вкус и текстуру. Кроме того, такой способ защитит овощ от бактерий, пишет Wprost.

Заморозив тыкву, вы сможете наслаждаться ее вкусом круглый год — просто достаньте ее из морозилки. Затем замороженные кусочки можно использовать точно так же, как и свежие овощи.

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Как правильно заморозить тыкву?

Прежде всего, необходимо очистить тыкву от кожуры и нарезать ее ломтиками. Мякоть тыквы следует нарезать на кусочки среднего размера.

[info_b]Однако если вы знаете, что после размораживания вам понадобятся более мелкие или более крупные кусочки, не нарезайте их таким образом.[/info_b]

Не забудьте также предварительно очистить тыкву от семян и снять кожицу. Нарезанную мякоть поместите в специальные пакеты (предназначенные для замораживания продуктов).

Сколько месяцев можно хранить замороженную тыкву? Кубики тыквы могут лежать в морозильной камере до года.

Как заморозить тыкву для пирогов и супов?

Если вы любите тыквенный суп или тыквенный пирог, можно также заморозить тертую тыкву. Для этого используйте среднюю терку. Можно также использовать блендер. Лучше всего переложить тертую тыкву в пластиковые контейнеры, плотно закрыть и заморозить.

После того как вы достанете и разморозите тыкву, можно сразу же приступать к приготовлению этих блюд.

[info_b]Помните, что не стоит хранить замороженные продукты в стеклянной таре, так как при отрицательных температурах она может лопнуть от расширения воды.[/info_b]

Запекать тыкву перед замораживанием

Перед замораживанием тыкву также полезно запечь. Для этого достаточно разрезать тыкву на полоски, выложить их на бумагу для выпечки и поставить в предварительно разогретую духовку на 30 минут.

По истечении этого времени вы сможете легко отделить мякоть от кожицы. Запеченную тыкву можно превратить в заварной крем, затем разложить его по специальным пакетам и заморозить.

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Что приготовить из тыквы?

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Что приготовить из тыквы? Три рецепта оладий, которые подойдут на завтрак, ужин и десерт