Сделайте так — и клубника в холодильнике останется свежей надолго. А зачем некоторые мочат ее в уксусе?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 06.06.2024 13:31 , Обновлено: 06.06.2024

Сезон клубники в Беларуси — в самом разгаре. Поэтому у многих возникает вопрос, как продлить свежесть этих ягод после покупки или сбора. Есть методы, которые позволят наслаждаться плодами до недели.

Как долго хранится клубника после покупки?

Клубника - это ягода, которая очень быстро теряет свою свежесть. В ней содержится много воды, поэтому она быстро гниет или плесневеет. Уже через день после покупки клубника может иметь другую текстуру, вкус и внешний вид. Поэтому стоит обеспечить правильные условия хранения, чтобы клубника сохранилась дольше.

Если вы правильно храните клубнику, то можете быть уверены, что она пролежит до недели. Поэтому, если вы купили слишком много ягод, не стоит беспокоиться о том, что на следующий день их придется выбросить. Все, что вам нужно сделать, это помнить об этих нескольких аспектах.

Клубника в картофельном тесте? Нашли идеальный рецепт вареников для белорусов

Как лучше всего хранить клубнику?

Прежде чем приступить к правильному хранению клубники, необходимо позаботиться о некоторых других деталях. Во-первых, помните, что если вы не собираетесь употреблять клубнику сразу, то мыть ее не нужно. Вымытая клубника быстрее испортится из-за влаги.

Храните немытую клубнику с плодоножками в холодильнике. Ягоды следует поместить в контейнер или миску, чтобы воздух мог циркулировать. Не используйте пластиковые пакеты или полиэтиленовые мешки - они могут способствовать появлению плесени и гнили.

Выбирайте большой контейнер, в котором фрукты будут лежать ровно. Так они не будут сминаться и дольше сохранят красивый вид и приятную текстуру.

Некоторые люди кладут на дно посуды, в которой хранят клубнику, кусок бумажного полотенца. Это создает своего рода подложку, чтобы избежать проблемы излишней влажности. Сухая клубника хранится дольше, чем влажная.

Зачем некоторые замачивают клубнику в уксусе?

Некоторые предпочитают сохранять свежесть клубники с помощью специального ополаскивателя. Люди утверждают, что этот способ действительно помогает предотвратить быструю порчу.

Они советуют смешать воду с уксусом в пропорции 1:1 и замочить ягоды на несколько минут. После ванны просто ополосните их в чистой воде и храните в холодильнике.

Ранее Telegraf.news писал, чтобы наслаждаться ягодами, важно знать, в какое время суток ее покупать и как выбрать. Сезон этих лакомств длится недолго, поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы унести домой самые вкусные экземпляры.

Как купить самую свежую клубнику? Обратите внимание на эти 5 признаков