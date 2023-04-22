Как растопить твердый мёд? Нашли три способа без потери полезных свойств

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 22.04.2023 12:18 , Обновлено: 21.04.2023

Если вы любите этот сладкий продукт и покупаете его летом в жидком виде, то, конечно же, знаете, что через какое-то время он засахарится, кристаллизуется, станет твердым. На полезные свойства это никак не влияет, утверждают пчеловоды. Но что же делать, если вот сейчас, весной, он нужен опять жидким?

Например, чтобы добавлять мёд вместо сахара в квас, который многие готовят из березового сока. Попробуйте размешать ложечку твердого мёда в литре кваса. Конечно, вы согреетесь, но мёд так и останется лежать на дне твердым комком, хотя и несколько похудевшим.

Что же делать? Конечно, растопить !

Греть до ста?

Ни в коем случае, говорят специалисты, максимум – до +50 градусов, а лучше – до +40. Иначе кристаллическая решетка разрушится, сахар превратится в карамель, и про полезность этого продукта можно забыть.

Ведь с повышением градуса из него выпарятся витамины и минералы. Поэтому лучше контролировать процесс, используя специальный кулинарный термометр.

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В чем топить?

Только не в пластике , утверждают специалисты. Хотя многие из нас приобретают этот продукт как раз-таки в пластиковых ведерках.

Хранить в них мёд можно, а вот нагревать – категорически нет! Ведь при этом начнут выделяться токсические вещества. Они не просто испортят продукт, а навредят вашему здоровью.

Поэтому для процесса топления мёда лучше взять стеклянную или керамическую посуду.

[info_b]И, кстати, лучше растопить небольшое количество мёда. Если не используете его сразу, опять нагревать не рекомендуется. [/info_b]

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Существует много способов, как превратить твердый мёд в жидкий. Мы подробно расскажем о трех несложных и надёжных.

1. В СВЧ-печи

Для этого берем правильную термостойкую посуду, которой вы пользуетесь. И включаем нашу чудо-печь всего на две минуты. Мощность нагрева – 500-600 Вт.

Затем вынимаем емкость и обязательно перемешиваем мёд, чтобы он равномерно прогрелся.

2. В духовке

Если вы по каким-то причинам не пользуетесь СВЧ-печью, можно подключить обычную духовку.

Алгоритм действий такой:

Берем большую емкость с водой, в которую свободно помещается баночка с засахаренным мёдом.

Банку ставим в воду, а саму емкость – в холодную духовку.

Важно установить небольшую температуру: она не должна превышать +40 градусов (а это буквально погреть немного – и выключить).

Включаем духовку и, контролируя нагрев, ждем, пока твердый мёд станет жидким.

3. На водяной бане

Берем большую кастрюлю, наливаем в нее воду и ставим туда кастрюлю меньшего диаметра.

Важно, чтобы днище верхней емкости не соприкасалось с водой или стенками нижней.

Во вторую кастрюлю также наливаем воду и погружаем в нее емкость с засахаренным мёдом.

Включаем огонь и начинаем подогревать воду в обеих кастрюлях. Здесь важно контролировать температуру воды во второй: она не должна подниматься выше отметки в +50 градусов.

Как только достигли нужной температуры, выключаем огонь и оставляем емкость с мёдом в теплой воде на 20-30 минут.

Ну, а если времени побольше, можно просто поставить мёд в банке возле батареи. Но этот способ, естественно, пригоден только в отопительный период.