Заморозить или сварить? Как заготовить клубнику на зиму без грамма сахара?

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Опубликовано: 29.05.2023 15:26 , Обновлено: 29.05.2023

Диетологи и учёные хором повторяют: максимальную пользу организму человека приносят свежие ягоды. Это связано с тем, что при тепловой обработке часть полезных витаминов и микроэлементов "испаряется", но в первую очередь - с добавлением сахара. Он присутствует едва ли не в каждом рецепте и нивелирует всю пользу ягод. В преддверии "жаркого клубничного сезона" нашли два простых способа, как белорусам можно заготовить этот "кладезь витаминов" на зиму без грамма сахара.

Чтобы не разоряться зимой на свежую, но очень дорогую заморскую или тепличную клубнику, целые ягодки можно сохранить двумя способами - заморозить или закатать в собственном соку. Оба способа хороши тем, что не требуют добавления сахара, поэтому на выходе получается максимально полезная заготовка.

Как правильно заморозить клубнику без сахара?

Главный вопрос, с которым сталкиваются те, кто хочет заморозить клубнику на зиму - нужно ли мыть ягоду перед тем, как отправить её в морозилку? Врачи однозначно утверждают, что мыть клубнику перед заморозкой нужно - даже если с виду ягода кажется чистой, лучше замочить её на 5 минут в воде, не удаляя при этом плодоножки. Тогда зимой можно будет есть ягоды прямо с морозильной камеры, без дополнительной обработки.

После того, как клубника будет вымыта, её следует разложить на кухонных полотенцах или салфетках, чтобы стекла вода. Затем у ягод можно удалить плодоножки и листики.

После этого клубнику раскладывают в один слой на кухонную доску или в форму для запекания и отправляют в морозилку на несколько часов.Опытные домохозяйки советуют не пренебрегать этим этапом - если сразу разложить ягоды по пакетам или контейнерам для хранения, ягоды непременно слипнутся и после разморозки получится скорее каша, чем аппетитные цельные ягодки.

После нескольких часов предварительной заморозки клубнику раскладываютпо контейнерам или пакетам и оправляют на хранение.

Замороженные ягоды дети охотно грызут, как мороженное, а после разморозки их можно также добавлять в каши или делать на их основе свежие компоты.

Как закатать клубнику в собственном соку без сахара?

Другой простой способ сохранить цельные ягодки клубники на зиму - закатать их в собственном соку. Для этого важно использовать отборные свежие, но небольшие по размеру ягоды. Слишком мягкая и перезрелая клубника не подойдёт, потому что в процессе потеряет свой вид. Поскольку сахар в данном рецепте не используется, следует отдавать предпочтение клубнике сладких сортов, без кислинки.

Специалисты рекомендуют использовать для данного вида заготовок стеклянные банки небольшого объема - до полу литра. Такого объёма хватит, чтобы семьёй съесть баночку за раз и не оставлять не съеденное плесневеть в холодильнике, ведь никаких консервантов (им в ягодных заготовках обычно выступает сахар) вы не добавляете.

Итак, банки следует тщательно вымыть, стерилизовать и просушит, после чего можно приступать непосредственно к заготовке ягод, следуя следующему рецепту:

Вымытую и клубнику по ягодке укладывают в банки, не придавливая, чтобы раньше времени не потёк сок, стараясь оставлять как можно меньше пустот.

Заполненные ягодой банки прикрывают прокипяченными крышками и отправляют в большую кастрюлю, дно которой устилают полотенцем, чтобы банки в процессе нагревания не лопнули.

Аккуратно наливают в кастрюлю холодную или тёплую воду, по плечики банок, чтобы вода не попадала внутрь банок.

Ставят кастрюлю на средний огонь и ждут нагревания, не допуская активного кипения.

По мере нагревания воды ягоды в банках будут постепенно пускать сок и оседать на дно. На этом этапе в банки периодически добавляют сверху свежие ягодки и снова оставляют на огне.

В результате примерно через час все ягоды окажутся покрыты собственным соком. Когда до кромки банок почти не останется места, увеличивают огонь и ждут закипания воды. После этого при умеренном кипении стерилизуют заготовки в течение 5 минут.

Закатывают банки, переворачивают дном вверх, укутывают теплым одеялом и оставляют до полного естественного остывания, после чего отправляют на хранение.

Как белорусам лучше вымыть клубнику — с содой или уксусом? А простой воды недостаточно?

Напомним, ранее в Смолевичском районном центре гигиены и эпидемиологии рассказали, как правильно мыть клубнику, чтобы не заразиться кишечным иерсиниозом, и почему при мытье клубники не следует удалять плодоножки.