Нужно ли хранить фрукты и овощи в холодильнике в пакетах? Сделайте с яблоками, огурцами и морковью это
Зачастую, приходя из магазина, многие задаются вопросом: как хранить купленные овощи и фрукты в холодильнике? Некоторые предпочитают оставлять их в полиэтиленовых пакетах, считая, что это поможет сохранить их дольше. Другие же уверены, что необходимо вынимать продукты из упаковки, чтобы предотвратить скопление влаги и гниение. Что на этот счёт говорят эксперты?
Что не нужно хранить в холодильнике?
Для начала важно понимать, что не все фрукты и овощи следует класть в холодильник. По словам экспертов, при комнатной температуре лучше хранить:
- помидоры;
- бананы;
- авокадо;
- некоторые цитрусовые;
- баклажаны;
- лук;
- авокадо;
- картофель.
Как и где хранить лук? Так он не заплесневеет и будет твердым до 6 месяцев
Эти продукты нужно обязательно вынуть из полиэтиленового пакета или пластикового контейнера. Хранить их нужно в свободном состоянии в прохладном, сухом месте с хорошей вентиляцией.
Картофель любит темное место, а бананы не следует хранить рядом с помидорами и авокадо, если только вы не пытаетесь их дозреть.
Как хранить фрукты и овощи в холодильнике: в пакете или без
Одними из фруктов, которые можно не вынимать из пакета, являются яблоки . Их стоит положить в холодильник в ящик для фруктов и овощей.
При этом, как отметила мировой инспектор по продуктам в Whole Foods Market Кэти Грин, можно проделать в пакете несколько отверстий. По ее словам, “это помогает удерживать влагу, а также выпускать этилен, который яблоки выделяют при созревании».
Храните яблоки в холодильнике с другими фруктами? Это большая ошибка
Также в ящике для овощей нужно хранить брокколи и цветную капусту . Их обязательно следует оставлять немытыми и в упаковке до момента использования.
А зеленый горошек стоит хранить в ящике с высокой влажностью в той упаковке, в которой он поставлялся. При этом использовать быстро, так как он быстро портится.
Что касается моркови , ее тоже нужно оставить в полиэтиленовом пакете до использования, предварительно избавившись от зелени. Также можно проделать отверстия для циркуляции воздуха.
[info_b]Морковь будет храниться дольше, если её хорошо вымыть, просушить и отрезать «попку». [/info_b]
Как и где хранить морковь? Так она точно переживет зиму (и не только)
Немытый виноград следует хранить на стеблях до момента использования. Вы можете оставить их в вентилируемом пластиковом пакете, если они были в нем, или в воздухопроницаемом контейнере.
А вот огурцы нужно хранить в самой теплой части холодильника, например, возле дверцы, сказала Грин. Постарайтесь съесть их в течение нескольких дней после покупки. К слову, лучше всего положить их в контейнер, застеленный бумажным полотенцем и дать им дышать.
Чтобы болгарский перец оставался свежим как можно дольше, сложите пополам бумажное полотенце и поместите его в надежный полиэтиленовый пакет, затем положите один или два перца и плотно о закройте.
Как правильно хранить перцы? Так они останутся свежими несколько недель
Клубнику и большинство других ягод следует хранить в герметичном контейнере, выстланном бумажным полотенцем, чтобы впитать лишнюю влагу.
Что касается свежей зелени, то к ней нужно относиться, “как к букету живых цветов”. Отрежьте сантиметр от нижней части и поместите в чашку с водой.
Храните в холодильнике вдали от самого холодного места, ежедневно меняя воду. А вот базилик и мяту следует хранить в стакане с водой на столешнице.
Ранее Telegraf.news писал, что все слышали о том, что ставить горячие суп или кашу в холодильник нельзя. Данная традиция, кажется, появилась раньше самих холодильников. Но кто ответит, почему? Это одно из суеверий или требование безопасности? Мы нашли ответ. Заодно разберемся что за таинственный клапан есть в каждом кухонном рефрижераторе и почему за ним надо следить.
На самом ли деле нельзя ставить горячую еду в холодильник? Раскрыли самый главный секрет кухни