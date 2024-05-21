Нужно ли хранить фрукты и овощи в холодильнике в пакетах? Сделайте с яблоками, огурцами и морковью это

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Опубликовано: 21.05.2024 11:00 , Обновлено: 15.11.2024

Зачастую, приходя из магазина, многие задаются вопросом: как хранить купленные овощи и фрукты в холодильнике? Некоторые предпочитают оставлять их в полиэтиленовых пакетах, считая, что это поможет сохранить их дольше. Другие же уверены, что необходимо вынимать продукты из упаковки, чтобы предотвратить скопление влаги и гниение. Что на этот счёт говорят эксперты?

Что не нужно хранить в холодильнике?

Для начала важно понимать, что не все фрукты и овощи следует класть в холодильник. По словам экспертов, при комнатной температуре лучше хранить:

помидоры;

бананы;

авокадо;

некоторые цитрусовые;

баклажаны;

лук;

авокадо;

картофель.

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Эти продукты нужно обязательно вынуть из полиэтиленового пакета или пластикового контейнера. Хранить их нужно в свободном состоянии в прохладном, сухом месте с хорошей вентиляцией.

Картофель любит темное место, а бананы не следует хранить рядом с помидорами и авокадо, если только вы не пытаетесь их дозреть.

Как хранить фрукты и овощи в холодильнике: в пакете или без

Одними из фруктов, которые можно не вынимать из пакета, являются яблоки . Их стоит положить в холодильник в ящик для фруктов и овощей.

При этом, как отметила мировой инспектор по продуктам в Whole Foods Market Кэти Грин, можно проделать в пакете несколько отверстий. По ее словам, “это помогает удерживать влагу, а также выпускать этилен, который яблоки выделяют при созревании».

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Также в ящике для овощей нужно хранить брокколи и цветную капусту . Их обязательно следует оставлять немытыми и в упаковке до момента использования.

А зеленый горошек стоит хранить в ящике с высокой влажностью в той упаковке, в которой он поставлялся. При этом использовать быстро, так как он быстро портится.

Что касается моркови , ее тоже нужно оставить в полиэтиленовом пакете до использования, предварительно избавившись от зелени. Также можно проделать отверстия для циркуляции воздуха.

[info_b]Морковь будет храниться дольше, если её хорошо вымыть, просушить и отрезать «попку». [/info_b]

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Немытый виноград следует хранить на стеблях до момента использования. Вы можете оставить их в вентилируемом пластиковом пакете, если они были в нем, или в воздухопроницаемом контейнере.

А вот огурцы нужно хранить в самой теплой части холодильника, например, возле дверцы, сказала Грин. Постарайтесь съесть их в течение нескольких дней после покупки. К слову, лучше всего положить их в контейнер, застеленный бумажным полотенцем и дать им дышать.

Новость Телеграф

Чтобы болгарский перец оставался свежим как можно дольше, сложите пополам бумажное полотенце и поместите его в надежный полиэтиленовый пакет, затем положите один или два перца и плотно о закройте.

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Клубнику и большинство других ягод следует хранить в герметичном контейнере, выстланном бумажным полотенцем, чтобы впитать лишнюю влагу.

Что касается свежей зелени, то к ней нужно относиться, “как к букету живых цветов”. Отрежьте сантиметр от нижней части и поместите в чашку с водой.

Храните в холодильнике вдали от самого холодного места, ежедневно меняя воду. А вот базилик и мяту следует хранить в стакане с водой на столешнице.

Ранее Telegraf.news писал, что все слышали о том, что ставить горячие суп или кашу в холодильник нельзя. Данная традиция, кажется, появилась раньше самих холодильников. Но кто ответит, почему? Это одно из суеверий или требование безопасности? Мы нашли ответ. Заодно разберемся что за таинственный клапан есть в каждом кухонном рефрижераторе и почему за ним надо следить.

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