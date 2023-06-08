Как правильно хранить огурцы в холодильнике, чтобы были хрустящими? Вот два способа
У огурцов короткий срок хранения, и если их быстро не съесть, то они могут стать мягкими. Но есть способы, позволяющие продлить срок их хранения, и они еще долгое время будут хрустящими.
С началом лета многие хозяйки будут искать лучший способ хранения огурцов. И такое решение есть, пишетexpress.co.uk.
Первый способ
Огурцы несколько недель останутся хрустящими, если их хранить в герметичном пластиковом контейнере с водой, в которую предварительно нужно добавить немного соды.
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Второй способ
Сперва огурец нужно вымыть, просушить. Потом завернуть их в бумажное или кухонное полотенце и поместить в пластиковый пакет с застежкой-молнией (полотенце поможет впитать лишнюю внешнюю влагу).
Но не запечатывайте пакет, оставьте его немного открытым, так как огурцы требуют достаточной циркуляции воздуха. Затем поместите их в ящик для свежих овощей на дне холодильника. Все.
Эти два способа позволят сохранить огурцы свежими и хрустящими долгое время.
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