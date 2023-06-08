Как правильно хранить огурцы в холодильнике, чтобы были хрустящими? Вот два способа

Опубликовано: 08.06.2023 18:51 , Обновлено: 12.09.2023

У огурцов короткий срок хранения, и если их быстро не съесть, то они могут стать мягкими. Но есть способы, позволяющие продлить срок их хранения, и они еще долгое время будут хрустящими.

С началом лета многие хозяйки будут искать лучший способ хранения огурцов. И такое решение есть, пишетexpress.co.uk.

Первый способ

Огурцы несколько недель останутся хрустящими, если их хранить в герметичном пластиковом контейнере с водой, в которую предварительно нужно добавить немного соды.

Сколько соли нужно? Раскрыли два секрета, чтобы малосольные огурцы получились хрустящими

Второй способ

Сперва огурец нужно вымыть, просушить. Потом завернуть их в бумажное или кухонное полотенце и поместить в пластиковый пакет с застежкой-молнией (полотенце поможет впитать лишнюю внешнюю влагу).

Но не запечатывайте пакет, оставьте его немного открытым, так как огурцы требуют достаточной циркуляции воздуха. Затем поместите их в ящик для свежих овощей на дне холодильника. Все.

Эти два способа позволят сохранить огурцы свежими и хрустящими долгое время.

Ранее Телеграф писал, как приготовить малосольные огурцы… без рассола?

Как приготовить малосольные огурцы… без рассола? Будут готовы уже через несколько часов