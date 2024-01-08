Как белорусам дома вырастить мандарин из косточки? Вот через сколько появятся первые плоды

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 08.01.2024 16:17 , Обновлено: 08.01.2024

Мандарины - это сочные и ароматные фрукты, которые мы часто покупаем в магазине, особенно зимой. При этом, вырастить их можно не только в жарких странах, но и в домашних условиях. Что для этого нужно? Всего лишь знать несколько важных правил. Тогда цитрусовые обязательно порадуют вас не только зелеными листьями, но и сочными оранжевыми плодами.

Выращивание мандарина – это довольно длительный и сложный процесс. Можно, конечно купить уже готовое взрослое деревце в магазине, но очень часто такие деревья погибают. Это связано с резкой переменой климата. Да и стоит такое деревце очень дорого, не всем по карману. Оптимальный вариант – вырастить такое дерево самому.

Из опыта садоводов, которые специализируются непосредственно на цитрусовых, мандариновое дерево можно не только вырастить, но и заставить его плодоносить.

Важно знать, что комнатное деревце мандарина может вырасти в высоту до 1,5 метров. А зацветет только не раньше, чем через 6 лет. Хотя это время можно сократить, если сделать растению прививку. Завязь плодов происходит при помощи самоопыления, а плоды могут держаться на ветвях до нескольких месяцев.

Оптимальным временем для посадки мандарина – осень или зима. Это период, когда мандарины созревают естественно в своей среде.

Какие косточки подойдут?

Из заранее отобранных мандарин, которые не имеют гнили, необходимо отобрать косточки. Они должны иметь правильную округлую форму. Мандариновые косточки обладают хорошей всхожестью, но для большей вероятности их стоит посадить побольше.

Если семена еще влажные, то их можно сразу посадить в грунт, ну, а если они уже подсохли, то перед посадкой их необходимо замочить. Обычно достаточно 2-3 дней во влажной марле. За это время у семян проклевывается росток – это значит, что они готовы к высаживанию в подготовленный грунт.

На самом ли деле фитолампы помогают рассаде и домашним растениям? А людям не вредят?

Как правильно посадить?

Во избежание лишней траты времени и сил, грунт можно взять уже готовый, из цветочного магазина. Дно подготовленных стаканчиков необходимо проколоть, чтобы образовались дренажные отверстия. А первым слоем перед грунтом, должен быть обязательно керамзит или кусочки пенопласта. Это поможет лишней воде стекать и не застаиваться на дне горшка.

Проросшие косточки высаживают на глубину не больше 1 см. Чтобы сохранить влажность и ускорить прорастание, нужно создать своеобразную тепличку. Для этого подойдет обычная пленка. Ей накрывают стаканчики и ставят их на свет.

Температура должна быть постоянной – от 20 до 25 градусов. Всходы обычно появляются недели через три. После этого пленку можно убрать.

В дальнейшем необходим умеренный полив. Вода должна быть теплой и отстоявшейся. Купание в виде опрыскивания – ежедневное.

Условия

Еще немаловажно обеспечить правильные условия зимовки. А именно растение может находиться, как в теплом, так и прохладном помещении. Уход будет зависеть от выбранных условий. Если растение находится на балконе или в прохладной комнате, то важно придерживаться температуры не более 5 градусов.

Обязательно должен присутствовать искусственный свет, не менее 12 часов, а также ежедневное проветривание, но без сквозняков. Полив редкий и понемногу, удобрения давать мандарину не стоит.

Ну, а если мандарин остался на зимовку в теплом помещении, то необходимо досвечивать его дополнительным освещением. В таких условиях растение продолжает свой рост, а это значит, что полив и удобрения продолжаются. Только дозировка должна быть сокращена вдвое. Также должно сохраняться проветривание и опрыскивание.

Как ускорить созревание плодов?

Как же заставить мандарин, выросший из косточки, зацвести уже на третьем году своей жизни? Все очень просто, его нужно привить.

Для этого потребуется почка уже плодоносящего растения. Ее можно раздобыть в магазине, где продают мандарины с ветками. Нужно несколько таких веточек поместить во влажную ткань и оставить в холодильнике на неделю. Такие привитые растения могут начать плодоношение в 5 лет.

Таким образом, вырастить самостоятельно мандариновое дерево очень даже реально. Самое главное – это придерживаться указанных правил.

Ранее Телеграф писал, что в магазинах нам попадаются то кислые, то сладкие фрукты. Как не прогадать и выбрать действительно вкусные оранжевые цитрусовые? Эксперты советуют следовать нескольким простым правилам.

Как выбрать вкусные и сладкие мандарины в магазине? Обратите внимание на эти 4 признака