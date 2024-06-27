Как размножить многолетники в июне? Этот способ подарит больше саженцев лаванды и не только

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Опубликовано: 27.06.2024 14:55 , Обновлено: 27.06.2024

В тёплую пору каждый владелец приусадебного участка желает наслаждаться не только плодами своего сада, но и пышностью и ароматов цветов. Если вы хотите иметь еще больше растений, то совсем не обязательно тратить деньги на новые саженцы. Уже в июне вы можете размножить многие цветущие многолетники. Рассказываем, как получить таким образом дополнительные экземпляры для клумб и укоренить их без использования специальных препаратов.

Какие цветущие многолетники можно размножить в июне?

Чаще всего размножением растений занимаются весной, но на самом деле ничто не мешает заняться этим и сейчас. Мало кто знает, но июнь – хорошее время для получения травянистых черенков цветущих многолетников. Благодаря этому вы можете бесплатно получить дополнительные саженцы.

Какие цветущие многолетники можно взять для размножения в июне? К этим видам относятся: вербена обыкновенная, кошачья мята, шалфей, лаванда, гаура, хризантема, полынь, чистец и очиток . Некоторые растения даже требуют удаления отцветших соцветий, что не только сохранит их красивый внешний вид, но и продлит период цветения.

Как размножать цветущие многолетники?

Размножить цветущие многолетники не так сложно, как может показаться. Просто соблюдайте несколько основных правил, и ваши клумбы будут радовать своими неповторимыми красками. Для черенков выбирайте более толстые и крепкие побеги, потому что у них больше шансов укорениться. Затем обрежьте их как можно ниже. Собранные побеги следует укоротить, удалив соцветия. Тогда растения сосредоточат свои силы и энергию на создании корней. Саженцы могут быть как одноузловыми, так и двухузловыми. Затем удалите нижние листья и оставьте только два в верхней части. Если листья на верхушке побега большие, их можно обрезать. Благодаря этому рассада не будет терять воду.

Можно ли укоренить черенки без использования укореняющих средств? Конечно! Подготовленные побеги поместите во влажный, легкий и проницаемый субстрат. Он не должен быть слишком мокрым, так как может загнить. Чтобы улучшить водопроницаемость грунта, стоит смешать его с перлитом или песком. Накрыть горшок с рассадой можно, например, отрезанной половинкой прозрачной пластиковой бутылки. Это поможет поддерживать необходимую влажность и создаст правильный микроклимат.

Для этой цели также можно использовать полиэтиленовые пакеты. Ещё следует не забывать регулярно снимать укрытия для проветривания рассады. В противном случае они могут загнить или заболеть болезнями. Поставьте горшки с рассадой в светлое или полутенистое место, где на них не будет воздействовать сильный солнечный свет. Также не забывайте регулярно поливать, чтобы почва оставалась слегка влажной. Благодаря этому вы получите новые экземпляры без использования укореняющего средства.

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