Чем перед Радуницей отчистить мох с надгробия после зимы? Ядрёная «химия» не нужна!

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Опубликовано: 22.04.2023 07:11 , Обновлено: 17.08.2023

Во вторник, 25 апреля, православные Беларуси отмечают день поминовения усопших – Радуницу. Как правило, к этому дню люди облагораживают могилы родных: убирают после зимы прелую листву, присыпают участки декоративным камнем, перекрашивают ограды и приводят в порядок надгробный памятник. Последний, зачастую, после зимы приходится отчищать от мха. Как сделать это, не повредив памятник? Всё зависит от материала, из которого он сделан.

Почему надгробный памятник покрывается мхом?

«Зеленеют» памятники в регионах, для которых характерны резкие перепады температур и повышенная влажность. Это очень благоприятные условия для появления плесени и мха: в его поры попадает влага и частицы почвы, на которой и прорастает мох. Зелёный налёт на гранитных памятниках может появиться из-за окисления, когда содержащаяся в граните соль вступает в реакцию с кислородом.

Всё это не просто ухудшает внешний вид надгробия, но со временем приводит к разрушению памятника. Чтобы продлить ему жизнь, специалисты советуют на зиму покрывать их специальным защитным составом, а по весне - проводить профилактику.

Сегодня при желании для очистки памятника от грязи и мха можно обратиться к специалистам – в компании, которые оказывают ритуальные услуги. Но проще и дешевле воспользоваться «народными» средствами, которые можно найти в каждом доме, не нужно даже раскошеливаться на дорогую бытовую химию. Главное, учитывать особенности материала, из которого сделан памятник, для каждого – свои средства.

Гранит обработайте нашатырём

Гранит – это как раз тот материал, который вообще не терпит бытовую химию. Она легко повреждает полировку гранитной плиты. Специалисты рекомендуют использовать для гранитных памятников обычную чистую воду или слабый мыльный раствор. Сильно загрязненные места, на которых остались следы мха, лишайника или плесени рекомендуют обработать нашатырным спиртом или перекисью водорода. Поможет также смесь из молотого мела и перекиси водорода, а также – обычная сода.

Чтобы вернуть гранитному памятнику презентабельный вид, также советуют использовать мягкую губку или тряпочку, а после окончания чистки памятника насухо протереть его тканью.

Мрамор почистите зубным порошком

Мрамор также не любит «ядрёную» химию из-за своей пористой структуры. Поскольку мрамор состоит из известняка, он легко впитывает влагу. Любые кислотосодержащие средства лишь навредят изделиям из этого материала, поэтому для них придумали специальные чистящие средства.

Но можно воспользоваться «бабушкиным» методом и заменить их обычным зубным порошком. Его советуют наносить на мраморную плиту круговыми движениями влажной тряпкой до полного очищения, а после протереть поверхность насухо. Чтобы дольше сохранить мраморную плиту в идеальном состоянии, эксперты рекомендуют в завершение обработать памятник восковым защитным средством или специальной полиролью.

Мраморную крошку отмоет средство для посуды

Поскольку мраморная крошка – это не натуральный камень, уход за ним проще. Лучше взять обычную губку, а для очистки оставшихся следов лишайника или мха можно захватить на кухне обычное средство для мытья посуды.

Специалисты рекомендуют избегать при чистке надгробий из мраморной крошки лишь абразивных средств – они могут заметно поцарапать и деформировать материал.

Также следует помнить о том, что участки памятника, на которые нанесены надписи, гравюры, фотографии или изображения, чистить с использованием химических средств не стоит. Их достаточно промыть мягкой губкой или тряпкой, смоченной в чистой воде.