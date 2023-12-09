Как почистить ковер своими руками? 10 способов почти без затрат

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Опубликовано: 09.12.2023 19:47 , Обновлено: 09.12.2023

Чистить ковры, коврики и паласы нужно часто. В таких изделиях, особенно с длинным ворсом, скапливается много мелкодисперсной пыли. А в ней множатся пылевые клещи, которые могут спровоцировать не только аллергию, но и, как следствие, бронхиальную астму. А уж если чихнули рядом с ковром или нос заложило – чистить немедленно!

Можно, конечно, отдать специалистам, но придется раскошелиться. Сейчас в продаже немало чистящих спецсредств, но, с учетом размеров ковра, это тоже влетит в копеечку. Предлагаем способы подешевле.

Перекись водорода

Этот препарат лучше всего применять на светлых изделиях. Пятно смочите водой, а потом залейте 3-процентным раствором антисептика и сразу же уберите мягкой щёткой. Если загрязнена вся поверхность ковра, грязь счищайте по направлению к центру. Небольшое по размеру пятно обработайте в одном направлении, аккуратно приглаживая ворс. Если пятно на ковре очень грязное, процедуру можно проделать несколько раз.

Глицерин

Застарелое пятно с коврового покрытия эффективно удаляется с помощью глицерина. Нанести, оставить на 1,5-2 часа. И протереть влажной тряпкой.

Хозяйственное мыло

Это средство, проверенное мамами и бабушками, отлично справляется со свежими пятнами. Натрем кусок мыла на мелкой терке и растворим в литре теплой воды. Нанесем мыльный раствор на пятна, поелозим губкой или мягкой щеткой, оставим на 15-20 минут. Когда высохнет, уберем с помощью пылесоса. Если пятно осталось, процедуру повторим.

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Лимонная кислота

Для удаления сложных пятен можно использовать лимонную кислоту. На грязное покрытие нанесите немного концентрированного раствора. Оставьте на пару часов, а затем смойте водой. Промывание помогает эффективно разлепить слипшиеся ворсинки. Кстати, подойдет и свежевыжатый сок лимона.

Уксус, сода и порошок

Каждое из этих средств можно использовать в отдельности. Но «три в одном» чистит куда лучше.

Приготовим раствор. В подходящую ёмкость влейте полстакана кипятка и 70 миллилитров уксусной кислоты, добавьте столовую ложку соды. Всыпьте одну большую ложку порошка. Смесь хорошенько перемешайте – гранулы порошка должны полностью раствориться, иначе они проникнут вглубь ворса, и их будет трудно удалить. С помощью распылителя нанесите раствор на загрязнённую поверхность. Почистите ковёр натуральной тканью. Остатки чистящего средства соберите влажной губкой.

Таблетка для посудомоечной машины

В двух литрах горячей воды растворите таблетку – лучше брать те, что с хорошей пеной. Добавьте две столовые ложки нашатырного спирта. Если увидите, что пены все же мало, капните несколько капель жидкого средства для посуды. Смочите щетку в растворе и почистите ковер. Потом пройдитесь по ковру щеткой с чистой водой. Вытрите поверхность сухой тряпочкой или салфеткой.

Квашеная капуста

Возможно, это вас удивит, но любимая многими закуска способна справиться с чисткой ковра и освежить его цвет. Для этого желательно использовать домашнюю капусту. Взять ее 300-400 граммов, отжать от рассола, промыть до избавления от специфического запаха и распределить по поверхности ковра. А потом щеткой прокатать по ворсу. Капуста соберет грязь. Можно повторить несколько раз. А потом пропылесосить ковер и высушить.

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Манная крупа

Не все об этом знают, но и манка отлично вбирает пыль. Чтобы очистить ковер, нужно на одной его половине рассыпать манную крупу, а потом перемести ее на другую половину. Манка соберет значительную часть пыли, и вам останется лишь втянуть все пылесосом.

Чайная заварка

Она поможет вернуть былую красоту темным коврам. Способ аналогичен описанному выше для манки: рассыпаете заварку и сметите ее щеткой. При необходимости повторите. А потом включите пылесос.

Чистка снегом

Ну и, конечно, как же не упомянуть этот старый-добрый способ, известный с советских времен. Снежной зимой почистить и освежить ковёр можно на снегу. Вынести на улицу, разостлать на земле ворсом вниз и как следует отдубасить выбивалкой. Оттянуть ковер на чистый снег и повторить. Оценка работы – по цвету прямоугольников на снегу. Потом ковёр желательно подсушить.

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