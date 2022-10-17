Помните, что скоро Деды? Вот советы, как почистить надгробия и памятники на могиле

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Опубликовано: 17.10.2022 12:15 , Обновлено: 16.10.2022

Деды (Дзяды - бел) в 2022 году наступят 2 ноября. И большинство белорусов в этот день или около того поедут на кладбища поминать своих умерших близких. А ещё и для того, чтобы убраться на могилах. Вот пара советов, как это сделать без вреда для надгробий, но при этом эффективно и быстро.

Воск, пролитый на надгробие, прилипшая грязь могут стать настоящим кошмаром. Особенно, если вы не удалите их сразу. К счастью, есть простые домашние приемы, позволяющие решить эту проблему. Достаточно смешать два продукта, один из которых стоит всего 50 копеек. Вы найдете их на своей кухне.

Как почистить надгробие?

Все надгробия требуют надлежащей очистки. Поэтому для ухода за памятником не рекомендуется применять слишком сильные средства, которые могут повредить структуру материала. Используйте смесь двух компонентов для удаления остатков, чтобы навсегда попрощаться с восковыми пятнами.

Для приготовления смеси достаточно уксуса и воды. Добавьте 3 чайные ложки уксуса на 1 литр воды. Смочите полученной смесью губку и промойте камни. После этого процесса протрите статую насухо тряпкой — желательно из микрофибры.

[info_b]Кстати, надгробия чаще всего изготавливаются из твердых камней, таких как мрамор, гранит и песчаник. Решение о том, какой из них выбрать, принимается в первую очередь из-за их долговечности и эстетики. Другой популярный материал — терраццо, синтетический материал, имитирующий камень. Гораздо дешевле, но и менее долговечны.[/info_b]

Как почистить могилу без уксуса?

Однако, если вас беспокоит обесцвечивание на могиле, вы можете использовать другие домашние средства. Еще один трюк — использовать лимонный сок в качестве средства от многих типов пятен.