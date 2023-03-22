Как отмыть окна после зимы? Важно выбрать правильное время суток

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Опубликовано: 22.03.2023 13:33 , Обновлено: 13.09.2023

С приходом весны у каждой хозяйки добавляется новый пункт в списке важных дел по дому – отмыть окна после долгой зимы. Выполнить его стремятся в первый же теплый и солнечный денек. Однако некоторые специалисты считают это ошибкой и утверждают, что главное в этом деле - выбрать правильное время суток.

Когда лучше всего мыть окна?

Неудивительно, что домохозяйки предпочитают браться за мытье окон, когда на улице тепло. Так и риск простудиться минимален, и для настроения приятнее. Однако, специалисты советуют придерживаться другого правила и не мыть окна, когда в окно светит яркое солнце, сообщает издание onet.pl.

Лучше всего браться за мытье окон либо рано утром, либо после захода солнца. Дело в том, что солнечные лучи, падающие на окна, ускоряют высыхание воды и моющих средств. В результате на окнах остаются разводы, которых любой хозяйке хотелось бы избежать. По этой же причине специалисты советуют мыть окна в пасмурные, но не дождливые дни.

В какой последовательности мыть окна?

Специалисты рекомендуют начинать мыть окна снаружи, а затем переходить на внешнюю сторону, придерживаясь следующей последовательности:

Смочить грязь. Пройтись влажной салфеткой необходимо с двух сторон створки по раме, стеклу и подоконнику.

Нанести моющее средство - сначала отмыть грубые загрязнения с рам и подоконника, затем – со стекла.

Протереть влажной тряпкой и убрать лишнюю влагу скребком-водосгоном с резиновой полоской;

Протереть поверхности чистой салфеткой.

Нанести средство для чистки стекол и тщательно протереть стекло до блеска.

Протереть подоконник - сначала с моющим средством, затем - влажной тряпкой и сухой салфеткой.

Специалисты также обращают внимание на то, что в современных стеклопакетах не рекомендуется мыть фурнитуру и уплотнитель - последний сильно пересыхает и растрескивается от лишней влаги,особенно, с добавлением бытовой химии.

Какими подручными средствами воспользоваться для мытья окон?

Добиться идеальной чистоты окон хозяйкам помогут и “бабушкины” средства. Так, удалить сильные загрязнения со стекол можно с помощью водного раствора уксусной эссенции или лимонной кислоты. Необходимо соблюдать пропорцию: на 1 стакан воды - 2-3 столовые ложки уксуса или лимонной кислоты.

Удалить пятна поможет также раствор крахмала с водой - 1,5 столовая ложка крахмала на 1 литр воды или смесь зубной пасты и мела, разведенные до однородной кашицы.

Избавиться от жирных пятен и известкового налета на стекле поможет обычный черный чай с лимоном: 1 пакетик чая заваривают в 3 литрах воды и добавляют пол-лимона.