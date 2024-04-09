Эксперты посоветовали не чистить пищевой содой эти вещи. Какими домашними средствами заменить?

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Опубликовано: 09.04.2024 10:07 , Обновлено: 09.04.2024

Пищевая сода — популярный, эффективный и недорогой продукт, который часто используют для уборки в доме. Она отлично справляется со многими загрязнениями и просто незаменима в быту. Однако, при ее неправильном использовании, можно навсегда испортить некоторые поверхности. Эксперты рассказали, когда пищевую соду стоит отложить и применить другие домашние чистящие средства.

Когда сода может нанести вред и почему?

Специалисты британской компании Fantastic Services, которая предоставляет профессиональные услуги по уборке и обслуживанию дома, подтвердили, что сода «является одним из самых популярных и часто используемых средств, которые значительно облегчают уборку». Тем не менее, подчеркнули, что «есть вещи, которые следует избегать чистки с ее помощью, поскольку это может принести больше вреда, чем пользы».

Эксперты отметили, что есть определенные поверхности, которые они «настоятельно рекомендуют никогда не чистить пищевой содой». Сюда входят:

мраморные и гранитные поверхности;

вощеная мебель;

стеклянные изделия;

предметы из алюминия и меди;

паркетные полы;

золото и серебро.

«Пищевая сода со временем повредит верхний защитный слой любых изделий из мрамора и гранита и в конечном итоге оставит на них царапины”, — объяснили в Fantastic Services, добавив, что «Пповерхности из натурального камня дорогие, поэтому при их чистке лучше соблюдать осторожность».

Что касается мебели, покрытой воском, то пищевая сода может быть слишком жесткой, поскольку она разъедает герметики. Именно поэтому этот кухонный продукт не рекомендуется использовать для мебель и пола из твердых пород дерева.

“Стеклянные предметы и поверхности. Пищевая сода - абразивное чистящее средство, и есть риск, что она поцарапает любую стеклянную поверхность или предмет, например, окно или зеркало”, - добавили специалисты.

Также вы, возможно, слышали об использовании пищевой соды для чистки золота или серебра. Однако в компании не рекомендуют этого делать.

Они пояснили: “Обычный способ очистки - погрузить золотые или серебряные изделия в воду с пищевой содой, чтобы удалить с них потускнение, но абразивная природа смеси может привести к тому, что такие предметы потеряют патину и потускнеют еще быстрее”.

Пищевая сода также может навредить алюминиевым и медным поверхностям, так как она может сделать их коричневыми.

“В целом чистить кастрюли и сковородки из этих материалов пищевой содой безопасно, но после этого их нужно тщательно промыть”, - добавили эксперты по уборке.

Чем заменить соду для очистки вещей?

В Fantastic Services обратили внимание, что “существует множество основных кухонных ингредиентов, которые могут выполнять такую же эффективную работу по очистке, как и пищевая сода, но при этом будут гораздо безопаснее в использовании”.

К этим основным домашним ингредиентам относятся спиртовой уксус, лимоны и лимонный сок, зубная паста, кукурузный крахмал и ванильный экстракт.

Спиртовой уксус и лимоны обладают кислотными свойствами, что делает их отличным средством для удаления пятен и дезодорации, однако их нельзя использовать для мрамора, гранита и дерева.

В свою очередь зубная паста является отличным скрабом для “отбеливания и удаления пятен”, а кукурузный крахмал может впитывать жидкости.

“Один из кулинарных ингредиентов, который также обладает чистящими свойствами, но о котором многие люди не знают, - это экстракт ванили. Хотя он не так универсален, как пищевая сода, он отлично справляется с дезодорированием”, - поделились в компании.

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