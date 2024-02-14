У людей получается два разных ответа на эту легкую задачку. Какой единственный правильный?

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Опубликовано: 14.02.2024 08:01 , Обновлено: 13.02.2024

Эта головоломка на первый взгляд кажется простой — четыре числа и три операции. Однако у попытавшихся ее решить получаются совершенно разные ответы. В результате люди спорят по поводу задачи. А вы знаете, какой правильный ответ?

У вас может возникнуть соблазн сразу выдать результат, но лучше хорошенько подумать. Эта математическая головоломка привела к тому, что большинство взрослых просто не смогли назвать правильное число. У детей же с этим проблем нет, и они решают подобные задачи всего за несколько секунд.

Сколько будет 2+4:2×2?

Вы должны знать, что решение математических головоломок подчиняется своим законам, о которых нельзя забывать. Внимательно проанализируйте задачу. Так вы будете знать, с чего начать, и не потратите время на неправильные расчеты.

Важные математические принципы, которые мы все изучали в школе, помогут вам.

Подсказка

Ключ к успеху - знать порядок действий, чтобы никогда не ошибаться и всегда получать правильный результат при решении математических головоломок.

Согласно им, сначала всегда нужно раскрывать скобки. Но в этой задач их нет, поэтому нужно двигаться дальше. Если вам пришла в голову идея начать начать с умножения, лучше остановитесь и еще раз подумайте над своим выбором.

В этой головоломке деление и умножение равнозначны, однако выполнять операции необходимо слева направо.

Правильный ответ

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То есть, сначала нужно разделить 4 на 2. Тогда получится “2 + 2×2 = ?”. Теперь эта задача выглядит намного лучше. Умножив 2 на 2, получим 4. Таким образом, 2+4=6.

Если ваш ответ - 3, значит, вы начали решать головоломку с умножения. А это неверный шаг.

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Ранее Телеграф писал, что в социальных сетях появилась очень простая задача, которую могут решить даже школьники начальных классов. Однако, многих взрослых пользователей она ввела в ступор и далеко не все смогли дать правильный ответ. Сколько должно получится на самом деле?

Эта простейшая головоломка разделила тысячи пользователей на два лагеря. Но есть только один правильный ответ