Эта простейшая головоломка разделила тысячи пользователей на два лагеря. Но есть только один правильный ответ

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Опубликовано: 07.02.2024 13:34 , Обновлено: 07.02.2024

В социальных сетях появилась очень простая задача, которую могут решить даже школьники начальных классов. Однако, многих взрослых пользователей она ввела в ступор и далеко не все смогли дать правильный ответ. Сколько должно получится на самом деле?

Головоломка действительно невероятно легкая. Нужно лишь слегка напрячь мозг и быстро понять, в каком порядке необходимо выполнить операции. Но именно в этом и кроется сложность для тех, кто забыл школьные уроки математики.

Внимательно посмотрите на задачку и ответьте, какое число должно получится.

6+6+6+6×0 = ?

Кстати, всего лишь менее чем за сутки пост с этой головоломкой собрал в Twitter 93,4 млн просмотров и 27 тыс. комментариев.

Спойлер: на картинке нет правильного ответа. Единственно верный вы найдете ниже.

Правильный ответ

Как мы писали выше, главное, это очередность операций. Согласно математическим правилам, сначала необходимо выполнить действия в скобках, затем деление и умножение (слева направо), а затем сложение и вычитание.

На картинке мы видим лишь сложение и умножение. Думаем, теперь вы без труда дадите правильный ответ.

[scryt_b title= “Но если вдруг сомневаетесь, нажмите здесь. ”]

Поэтапное решение должно выглядеть так:

6×0 = 0;

6+6+6 = 18.

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К слову, число 6 вообще никак получится не могло.

Ранее Телеграф публиковал еще одну простую, но интересную головоломку. Ответ на вопрос, сколько на картинке цифр, не так очевиден. Говорят, что только люди с подвижным умом смогут справится с заданием.

Сколько цифр на картинке? Лишь самые способные смогут дать точный ответ