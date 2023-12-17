Эта головоломка поставила в тупик многих. Какой ответ правильный?

Опубликовано: 17.12.2023 10:58 , Обновлено: 17.12.2023

Давно известно, что ребусы, задачи и загадки положительно влияют на мозг. Вспомнить простейшие правила арифметики тоже бывает полезным. Однако эта задачка поставила в тупик многих людей. Все дело в порядке вычислений. А ведь сегодняшняя математическая головоломка представляет собой стандартный пример. Сможете ли правильно посчитать: 15-1(12:4+1)=?

Если вы готовы принять этот математический вызов, обязательно возьмите лист бумаги и ручку. Вам придется расписать весь ход решения. И тогда все окажется очень простым.

Что еще нужно для решения головоломки? Конечно, знание математических принципов, которые, как правила игры, помогут вам в сложных расчетах. Вы готовы?

Как правильно решить?

Начинать расчеты следует с действий, имеющих приоритет. Они четко определены правилами порядка выполнения математических действий, и каждый из нас усвоил их в начале своего образования. Благодаря им мы всегда получим единственный правильный результат и не будем тратить время на лишние расчеты и нервы.

[scryt_b title=“Правильный ответ”]

Если вы думаете начать с скобки, то вы на правильном пути, но теперь вам нужно знать, какое следующее действие. В правилах указано деление, поэтому разделите 12 на 4 и результат сложите с единицей. Благодаря этому половина вычислений уже сделана, и эти простые операции уж точно не доставят вам хлопот. 15 – 1 (3+1) – так изменилась головоломка после деления. Стало проще?

Вам наверняка интересно какой символ находится между 1 и скобкой. Это умножение, и задачу нужно записать так: 15 - 1 x 4. Теперь мы знаем, что нас ждет на следующих этапах расчетов. Правильный результат можно увидеть сразу: он равен 11, потому что 1 x 4 равно 4. А операцию вычитания делаем последней. Ваш ответ тот же? [/scryt_b]

Ранее Телеграф писал, что в Сети можно найти множество иллюзий, головоломок и логических задач, Но не всегда взрослые могут справиться с ними легко и быстро. Предлагаем вам проверить вашу сообразительность и логическое мышление, решив простую математическую загадку. Нужно правильно поставить всего два символа.

Не все взрослые справятся с этой задачей. Поставьте правильно 2 символа