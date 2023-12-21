Это простейшая задача "сломала мозг" многим. В чем проблема?

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Опубликовано: 21.12.2023 11:23 , Обновлено: 21.12.2023

О том, что необходимо постоянно тренировать свой мозг, известно уже давно.. Одни люди для этого читают книги, другие занимаются творчеством. Но мало кто выбирает математические или логические головоломки. А зря, ведь именно они лучше всего развивают наш мозг. Посмотрите на картинку с уравнением, а затем подумайте над решением. Какой будет ответ?

Если вы не знаете, с чего начать, и это уже заставляет вас волноваться, стоит выдохнуть и успокоится. Нервы при решении головоломок никогда не идут на пользу, гораздо важнее иметь хладнокровный подход к вычислениям. Математика - это не только царица наук, но и дисциплина, где всегда есть только один и правильный ответ. В математических задачах нет произвольных трактовок, а есть жесткие правила, по которым мы получаем результат.

Все учили их в начальной школе, чтобы потом с легкостью решать любые математические задачи. Однако вряд ли кто-то помнит правила порядка действий, если годами не считал ничего, кроме денег. А вспомнить их стоит, ведь они - ключ к решению приведенной выше головоломки. А вы помните, как они звучали?

Как решить эту математическую загадку?

Посмотрите еще раз на операцию “4 + 2 : 2 +1 = ?” и подумайте, с чего следует начать вычисления. Если в качестве первого шага вы взяли сложение, то с правильным результатом уже можно попрощаться.

С помощью этих заданий учителя проверяют знания и умение учеников применять порядок операций. По их словам, начинать вычисления нужно со скобок и только потом переходить к умножению или делению, а в конце - к сложению и вычитанию. Таким образом, вы никогда не ошибетесь, и решение подобных математических головоломок будет простым делом.

[scryt_b title=“Правильный ответ”]

Начните с деления — и результат будет равен 1. Теперь наша задача выглядит гораздо приятнее — “4 + 1 + 1”.

Наверняка ни у кого не возникает проблем со сложением, и вам не нужен ни калькулятор, ни пальцы, чтобы выдать правильный результат.

Таким образом, правильный ответ — 6.

А какой самый распространенный? Многие дают 3 или даже 4, что говорит о том, что они не следили за порядком выполнения заданий.

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Ранее Телеграф публиковал задачку, в которой у пользователей также получаются совершенно разные ответы. А вы справитесь?

И что тут сложного? Очередная головоломка уровня начальной школы разделила людей на два лагеря