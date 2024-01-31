Даже дети решают эту задачу менее чем за минуту. А вы сможете дать правильный ответ?

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Опубликовано: 31.01.2024 13:27 , Обновлено: 31.01.2024

Задачи, уравнения и математические головоломки могут вызвать сложности у многих взрослых и даже поставить в тупик. Эта математическая головоломка уровня начальных классов также вызвала большой ажиотаж среди пользователей Интернета, которые попытались выдать правильный результат. Будет ли она для вас слишком легкой или все же придется поломать голову?

Некоторые пользователи дают неправильные ответы и тратят время и силы на споры о результате, который совсем не верен. Эта задача не так сложна, как кажется, если знать несколько важных математических правил.

5+2×9:3+6=?

Спокойно подумайте, какое действие вы должны решить в первую очередь?

[info_b]Очень многие люди дают ответ, не задумываясь. Число 7 или 28 оказывается неверным.[/info_b]

Правильный ответ

Стратегия с подсчетом слева направо в данном случае не поможет, а только запутает вас и приведет к потере времени. Вам будет гораздо лучше, если вы немного подумаете о правильном порядке выполнения математических действий.

Напомним, приоритет имеют умножение и деление, и это особенно важно.

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Начните с умножения. 2×9=18. Тогда получится 5 + 18:3 + 6 = ? Уже выглядит гораздо лучше!

Далее нужно выполнить деление. 18:3=6. Задача теперь выглядит совсем просто: 5 + 6 + 6 = ?

Таким образом, правильный ответ — 17.

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Ранее Телеграф писал, что в TikTok опубликовали простую задачу, которая разделила пользователей на несколько лагерей. Операция может показаться вам простой, но ответ вовсе не так очевиден. В комментариях люди начали спорить и доказывать, что именно их способ решения правильный. Посмотрите на картинку выше. Какой ответ получился у вас?

«Куда мы катимся?» — Простая задачка вызвала жаркие споры в TikTok. Потому что правильных ответа два?