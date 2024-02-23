Лишь небольшой процент людей отвечает правильно на эту простую задачу. А вы сможете?

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Опубликовано: 23.02.2024 13:49 , Обновлено: 23.02.2024

Мир чисел, загадок и математических головоломок не перестает удивлять, и лучший тому пример - задача из четырех пятерок. Они выглядят просто, но на самом деле могут доставить настоящую головную боль. Как решить эту головоломку?

Многие интернет-пользователи ожесточенно спорят о правильном результате и лишь единицы дают верный ответ. А у вас получится?

Проблема с этой головоломкой заключается вовсе не в ее сложности, а в наших знаниях, которых обычно не хватает для ее решения. Мало кто помнит математические правила, а значит, лишь небольшому проценту людей удается решить эту задач правильно.

5+5 (5-5) = ?

С чего же нужно начать?

Многие люди начинают свои вычисления со сложения, потому что считают его приоритетным. Однако перед ним есть гораздо более важные операции, о которых мало кто помнит.

Правильный ответ

Сначала дадим вам подсказку — в этой задаче есть скобки, которые, согласно действующим математическим правилам, имеют большое значение. Именно с них следует начинать решение задачи.

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Итак, вы выполнили действие в скобках: 5-5=0. Теперь наша задача выглядит так: 5 + 5 х 0 =?

Теперь необходимо подумать об умножении, так как оно имеет преимущество перед сложением.

Финальная операция 5 +0. И правильный ответ, конечно же, 5!

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Ранее Телеграф также публиковал простую задачу, в которой, однако, очень легко ошибиться. Каков правильный ответ?

Многие совершают ошибку при решении этой простой задачи. Какое число должно получится?

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