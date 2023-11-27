Эти 11 домашних растений – «убийцы» котов. Узнали, чем их заменить

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Опубликовано: 27.11.2023 20:12 , Обновлено: 27.11.2023

Очень часто хозяева котов и кошек могут наблюдать, как их питомцы грызут листья или даже цветки домашних растений. Но все ли знают, что эта, казалась бы, милая забава на самом деле может быть смертельно опасной для животных? Какие цветы владельцам хвостатых нужно срочно убрать с подоконника и какими безопасными растениями их можно заменить? Узнали у специалистов.

Почему коты грызут растения?

Так почему коты и кошки неравнодушны к цветам? Обычно это вызвано одной или несколькими причинами, часто связанными со здоровьем. Ветеринары называют следующие.

В желудке скопилась шерсть. Животное вылизывает себя и проглатывает волоски, которые потом могут внутри сбиться в ком и вызывать дискомфорт. Грызя растение, коты вызывают рвотный рефлекс и тем самым избавляются от шерсти.

Есть паразиты, которые беспокоят. Подсознательное действие то же: погрызть растение, чтобы вызвать рвотный рефлекс.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом. Животные, как и люди, могут ощущать тяжесть в желудке и хотят избавиться от непереваренной пищи.

Стресс . Например, из-за переезда на новое место жительства или из-за появления другого животного в доме. А жевание листьев растений успокаивает питомца, приводит в порядок его нервную систему.

В организме не хватает витаминов.

А еще коты или кошки п росто играют с растением , особенно, если на нем есть красивые цветы, или нападают на него, как на живое существо, на которое можно поохотиться.

Наиболее часто животные грызут листья, но могут перекусывать стебли, обгрызать цветы и даже кусать клубни, которые выступают над землей. А ядовитыми для них могут быть любые части растений, даже семена и корни. Поэтому если ваш питомец часто грызет растения, лучше отвезти его на консультацию к ветеринару.

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Какие цветы и растения опасны для кошек?

Какие же растения не рекомендуется держать в доме, если у вас есть кот или кошка? Общество защиты животных Соединённых Штатов (HSUS) и Американское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (ASPCA) составили довольно большой их список (на английском языке).

Впрочем, проект Котошеф составил аналогичный свой (на русском языке). В нем 94 названия, и это еще не все. Поэтому надежнее будет проверить уже имеющиеся дома цветы на предмет токсичности для питомцев, причем в разных источниках.

Ну, а мы назовем самые распространенные растения, от которых могут серьезно пострадать коты и кошки.

Герань

Любимая еще нашими мамами и бабушками, самый часто встречающийся в деревнях цветок. Но если его пожует ваш котик, то получит проблемы с желудочно-кишечным трактом, рвоту и диарею.

Бегония

В зависимости от вида радует своими цветами или узорными листьями. Но содержит щавелевую кислоту, которая у кошек вызовет ожоги – во рту и в пищеводе, отек гортани.

Цикламен

Красивоцветущее растение, но токсичное для котов. Больше всего они могут пострадать, если погрызут клубень, который обычно выступает над землей. Возможна интенсивная рвота, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Известны даже случаи гибели животных.

Фикус

Его большие листья не так-то просто погрызть. Но если кошка умудриться это сделать, то ощутит сильный зуд в теле.

Плющ

На нем обычно много листьев – есть что пожевать. Но они настолько ядовиты для кошек, что могут вызвать отказ некоторых органов и другие тяжелые состояния.

Каланхое

Лечебное или просто декоративное растение. Но если его пожует животное, оно спровоцирует воспаление языка и слизистой. Во рту у кошки могут образоваться волдыри и язвы.

Алое

Очень популярное у людей растение, которое часто используется в народной медицине. Но то, что хорошо для человека, не подходит животным. У них алое может вызвать сильнейшую интоксикацию.

Диффенбахия

Многие выбирают это растение из-за красивых листьев. Но его сок ядовит даже для человека, что уже говорить о котах. У них он может вызвать ожог кожи, который плохо поддается лечению. А если домашний питомец пожует лист и проглотит зеленую массу, то у него может нарушиться дыхание, появятся проблемы с едой. Или произойдет отек гортани и даже остановка дыхания. А если сок попадет на слизистую глаз, животное может ослепнуть.

Антуриум

Очень красиво цветет и тем самым привлекает как людей, так и котов. Но если последние захотят его пожевать, то получат ожоги в полости рта.

Филодендрон

Есть очень много сортов этого растения, которые имеют большие листья, но довольно тонкие – как раз грызть животному удобно. Но увы, контакт с этим цветком для кошки может закончиться печально. Последствия – нарушение работы почек, воспалительные процессы в гортани.

Сансевиерия

Ее любят за красивые длинные листья, которые (у некоторых видов) можно даже заплетать в косички. Но если такую красоту погрызет домашний питомец, то получит болевой синдром, рвоту и жидкий стул.

Симптомы отравления

Как понять, что кот или кошка реально отравились? Ведь многие хозяева говорят: мол, жуют питомцы растения, и часто, и все хорошо. Но дело в том, что домашние животные по-разному реагируют на токсины.

Да и токсины тоже бывают разными. Одни проявляют себя сразу, а другие накапливаются в организме кошек годами. Но когда достигнут критического уровня, питомца уже можно не спасти.

Вот почему нужно обращать внимание на любое изменение в состоянии кошек. И особенно на следующие симптомы, которые проявляются при интоксикации:

рвота, диарея, запоры;

отек гортани;

дерматит, экземы, язвы и другие изменения на коже, потеря качества шерсти;

смена поведения, особенно если вместо обычной активности – вялость, сонливость, апатия;

судороги;

частое сбивчивое дыхание;

снижение или отсутствие аппетита;

пена изо рта или повышенное слюноотделение;

аритмия;

проблемы с зубами;

проблемы с координацией.

При выявлении хотя бы части проблем из списка животное нужно как можно быстрее показать ветеринару. Готовьтесь также ответить на вопрос, какие растения есть в доме.

Если вы уверены, что это именно отравление соком растения, то можно также вначале попытаться самому оказать первую помощь питомцу. Например, вызвать рвоту. Для этого промыть животному рот и желудок, аккуратно вливая чистую воду. И дать активированный уголь. Норма для взрослого кота – ½ или целая таблетка, которую нужно растолочь в порошок и разбавить водой.

Как отучить питомца грызть цветы?

Но, конечно же, лучше не допускать таких ситуаций. А для этого обезопасить как животное от потенциально опасного растения, так и растение от животного. Существует несколько способов, которые реально работают.

Поскольку питомцу для той же чистки желудка от шерсти нужны растения, то можно посеять специальную травку для животных. Кроме прочего, она обогатит организм котика микроэлементами, минералами и витаминами.

При возможности поставьте ваши цветы туда, куда кошка легко не доберется. Например, на прибитые повыше полки. Только не на шкаф или холодильник – для многих верхолазов не составит труда на них залезть. Следите за кошачьим рационом. Возможно, животному не хватает витаминов. Обеспечьте его сбалансированным питанием, чтобы он не искал витамины в комнатных растениях. Попробуйте опрыскивать растения специальными спреями, безопасными как для кошек, так и для цветов. Или настоем чеснока, соком лимона, раствором аптечной настойки перца стручкового, которые сделают цветы горькими на вкус. Поскольку кошки не переносят резких запахов, можно положить рядом с горшками кожуру цитрусовых или молотый красный перец. Впрочем, некоторые домашние питомцы на цитрусовые не реагируют. Можно попробовать отбить интерес к цветам у котов, вырабатывая у них условный рефлекс с помощью громких звуков. Например, при приближении животного к цветам похлопайте рядом с ним в ладоши или потрясите баночку с мелочью. Делайте это регулярно. Большие растения можно попробовать огородить сеткой наподобие москитной. Можно также положить рядом с горшками куски двухстороннего скотча. Кошки очень не любят, когда лапы прилипают, и будут обходить такие участки. Обеспечьте своему любимцу физические нагрузки. Пускай гоняет игрушку, охотится за «зайчиком» из лазерной указки и т.д. Тогда он быстрее устанет и не будет интересоваться цветами.

Какие цветы безопасны для домашних питомцев?

Но если ни один из способов не срабатывает, то от потенциально опасных для домашних любимцев растений лучше избавиться. А если вы не представляете свое жилище без цветов, приобретите безопасные для кошек. Например:

орхидею;

сенполию (фиалку);

шлюмбергеру (декабрист);

хлорофитум

калатею;

глоксинию;

фуксию

пеперомию

папоротник бостонский;

маранту;

гибискус;

герберу;

бальзамин

и другие.

Впрочем, стопроцентную гарантию безопасности не даст ни один специалист, потому что видов у одного и того же растения может быть много, и их воздействие на кошек до конца не изучено. Поэтому самое надежное – все-таки отучить своего любимца грызть растения любым доступным способом.

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