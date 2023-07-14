Токсичен даже запах - Ветеринары рассказали, какой цветок на клумбах белорусов может быть смертельно опасен для кошек

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Опубликовано: 14.07.2023 14:32 , Обновлено: 14.07.2023

Любая дачница или обладательница собственного приусадебного участка считает своей гордостью не только богатый урожай на грядках, но и обильно цветущую клумбу. К сожалению, некоторые виды цветов, которые так охотно высаживают белорусы и трепетно ухаживают за ними всё лето, могут представлять смертельную опасность для домашних питомцев, в частности, котов и кошек.

Список домашних и садовых растений, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья животных, достаточно велик, но большинство владельцев четвероногих питомцев даже не представляют о риске, которому подвергают своих четвероногих друзей, желая обустроить и украсить приусадебный участок или дворовую территорию.

Отдельно в списке опасных для животных растений стоят любимицы белорусских садоводов - лилии. Примечательно, что опасность они представляют только для кошек и котов: клинические исследования показали, что на собак, крыс или кроликов растения никакого негативного воздействия не оказывают. А вот у кошек лилии могут вызвать серьёзный нефротоксический эффект, который нередко приводит к летальному исходу.

При этом ветеринары подчёркивают, что для серьёзного отравления, которое приводит к некрозу эпителиальных клеток почечных канальцев и, как следствие - к острой почечной недостаточности (а при этом диагнозе прогноз терапии для кошек почти всегда неблагоприятный), достаточно самого малого количества растения, буквально пары лепестков. Более того, опасность представляют не только сами цветы (лепестки, тычинки, пестики), их листья и стебли, но даже пыльца лилии. Понюхав цветок, пыльца может попасть на шерсть кошки, и та может отправиться, слизав её.

Специалисты ветеринарной клиники «ДваСердца» назвали самые опасные виды. К сожалению, они же - одни из самых популярных у белорусских садоводов. Посмотрите внимательнее, возможно, и на вашей клумбе есть эти цветы, представляющие смертельную опасность для питомцев:

Hemerocallis species (Лилейник, или Красоднев)

Lilium x asiatica (Лилия азиатская)

Lilium candidum (Лилия белоснежная)

Lilium hydridum (Лилия гибридная)

Lilium lancifolium (Lilium tigrinum) (Лилия ланцетолистная, или тигровая)

Lilium regale (Королевская лилия, которую также называют тибетской или китайской лилией)

Lilium speciosum (Лилия прекрасная или лилия красивая)

Lilium rubrum (Лилия Рубрум)

В ветеринарном центре лечения и реабилитации животных “Зоостатус” также рассказали о симптомах отравления лилиями у кошек, при которых необходимо срочно отвезти животное к врачу для оказания скорой помощи:

сильное слюнотечение;

рвота;

анорексия;

депрессия;

усиленное мочеотделение;

обезвоживание;

отсутствие мочи.

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