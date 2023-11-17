Как самим построить на зиму домик для уличных кошек? Нашли простую инструкцию

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Опубликовано: 17.11.2023 10:23 , Обновлено: 17.11.2023

Самые теплые дни в году остались позади: наступает самое тяжелое время для кошек, живущих на улице. Именно зимой животным нужен кто-то, кто позаботится о них. К счастью, нет недостатка в людях, которые помогают мурлыкам пережить эти холодные дни. Если вы тоже хотите сделать что-то для бездомных четвероногих, постройте им кошачий домик.

[info_b]Условия жизни кошек и котов, живущих на улице, зимой значительно ухудшаются. Низкие температуры, постоянный снег и мороз намного усложнят поиск кошками надежного и теплого укрытия.[/info_b]

Легко сказать — постройте! Однако, есть вариант кошачьего жилища, для которого не нужно обладать выдающимися навыками или иметь в своем распоряжении целую мастерскую. Все, что понадобится, - это немного необходимых материалов, инструменты и, самое главное, добрые намерения! Этого вполне достаточно, чтобы дать кошкам убежище на самые холодные дни года. Более того, строительство такого домика для кошек не должно ударить по вашему бюджету.

Фото иллюстрационное

Один из вариантов самодельного кошачьего домика предложили в фонде Black Sheep Mr Cat из Кракова. Согласно проекту, вам понадобятся такие материалы (ниже вы найдете, чем их можно заменить при необходимости):

ящики из-под фруктов, которые можно попросить в продуктовых магазинах, на рынках;

серебристая (армированная) клейкая лента;

пенополистирольные плиты толщиной 3-5 см;

монтажный клей, который подойдет для пенополистирола;

термоодеяло;

брезент, клеенка или толстая пленка.

Ящик из-под фруктов, клейкая лента, пенополистирол, термоодеяло.

Если же ваш бюджет ограничен, то материалы можно заменить :

ящики — картонными коробками, старой тумбочкой, комодом или шкафчиком;

армированную клейкую ленту — скотчем;

пенополистирольные плиты — пенопластом;

термоодеяло — старой одеждой, которую можно обклеить фольгой (в несколько слоев).

А вместо брезента подойдут — плёнка для теплиц, старая клеёнка для стола, занавеска для душа.

В общем, загляните на чердак или в шкафы, а также поспрашивайте у знакомых — и вы наверняка сможете найти что-то забытое, но такое необходимое для кошек зимой.

Картонная коробка, скотч, пенопласт, фольга.

Также вам понадобятся инструменты:

карандаш (для того, чтобы отмерять длину материалов);

ножницы;

резак для обоев или острый нож;

рулетка или линейка.

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При строительстве кошачьего домика стоит учитывать следующие рекомендации:

Домик не должен быть слишком большим, кошка должна согревать его теплом своего тела, Если для строительства или утепления используете пенополистирол, его следует защитить от воздействия внешних факторов, обклеив брезентом или покрасив. Внутрь хорошо бы положить одеяло или старую флисовую куртку, чтобы кошке было удобно зарываться. Ткани не должны быть синтетическими: они плохо сохраняют тепло. Шерсть тоже не лучший вариант: она быстро намокает и долго сохнет. Под домик можно подложить кирпичи или доски — они защитят от сырости и воды, а также помогут сохранить тепло.

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Как построить домик для кошки — инструкция

Сначала очистите коробки от остатков бумажных этикеток и торчащих осколков или скрепок. Смажьте клеем дно и стык между дном и боковыми стенками одной из коробок.

На подготовленное таким образом дно приклейте отрезанный по размеру кусок брезента или толстой клеенки. Брезент будет представлять собой пол кошачьего домика.

[info_b]После того, как вы поместили брезент в нужное место, его необходимо плотно прижать, особенно по краям, а затем утяжелить, пока клей не застынет. Хороший и легкодоступный вес — это книги.[/info_b]

Ящики необходимо соединить между собой, образуя таким образом каркас домика. Для этого лучше всего использовать клейкую ленту или скотч. Таким образом, комбинированные ящики будут представлять собой несущую конструкцию кошачьего домика.

Конструкции из комбинированных ящиков упакуйте в термоодеяло. Важно, чтобы оно было обращено блестящей стороной наружу. Места стыков склейте клейкой лентой или скотчем.

[info_b]Закрепите начало одеяла куском ленты — это облегчит вам работу.[/info_b]

Чтобы предотвратить потерю тепла, дом покройте плитой пенополистирола (пенопласта). Порежьте его резаком для обоев или острым ножом. Это нужно сделать очень точно, под размеры домика.

[info_b]Не забудьте сохранить небольшой зазор между конструкцией и корпусом из пенополистирола (пенопласта).[/info_b]

Не стоит забывать о необходимых отверстиях. В одной из боковых пластин вырежьте входное отверстие размером 13х13 см. Проем должен быть примерно на половине высоты домика и как можно ближе к боковым стенкам.

Закрепите полистироловый корпус клейкой лентой.

Необходимо защитить пенополистирол от воздействия влаги и от механических повреждений. Для этой цели можно использовать брезент или толстую пленку.

Закрепляя конструкцию брезентом, важно помнить о соответствующих нахлестах. Стыки следует проклеить клейкой лентой или клеем.

В том месте, где вы предусмотрели входное отверстие, брезент и находящееся под пенополистиролом термоодеяло разрежьте крест накрест. Вырезанные части одеяла отогните наружу, а фрагменты брезента внутрь, а затем закрепите края отверстия клейкой лентой (скотчем).

Возможно, домик получится не самым красивым, но зато вы спасете чью-то кошачью жизнь.

Кстати, вот еще один способ сделать домик для кошки на зиму.

В каком опасном месте могут прятаться животные?

Кстати, ранее Телеграф писал, что бездомные животные в холода ищут теплые уголки. И чаще всего, хотим мы этого или нет, приютом для них становятся автомобили. Точнее, зона вокруг двигателя, который после длительной поездки обычно еще некоторое время остается прогретой.

Именно там могут прятаться, в основном, кошки и котята. И если запустить двигатель, не заметив их, все может закончиться трагедией. Об этом стоит помнить, выходя из дома с намерением завести машину и поехать на работу или по другим делам.

Зачем каждому водителю стучать по капоту перед поездкой? Обязательно осенью и зимой