Чем кормить птиц в кормушках и на водоемах? Вот за какую "человеческую" еду они точно не скажут спасибо

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Опубликовано: 02.11.2023 17:03 , Обновлено: 02.11.2023

Когда наступают холода, многие задумываются, как поддержать птиц и в буквальном смысле не дать им умереть с голоду. Помочь пернатым может каждый, было бы желание. Но как не вспомнить при этом известный принцип «Не навреди»?! А ведь многие из нас в детстве выпрашивали у мамы кусочки хлеба «для птичек». Хотя как раз этот продукт не просто вреден, а часто смертельно опасен для них. Чего еще не должно быть в кормушках из «человеческой» еды? А когда пора начинать заботиться о птичках? Сложно ли сделать кормушку своими руками? Собрали полезные советы.

На улице плюс 10? Корма хватит!

Осень-2023 удивила белорусов (и не только) довольно теплой для этой поры года погодой. И радуемся этому не только мы, но и птицы. Еще бы! Для прокорма им хватает и мошек, и поздних ягод на деревьях и кустах, в том числе и на дачных участках, и семян растений, и т.д.

Многих интересует вопрос: а можно ли кормить птиц круглый год? Ответ прост: можно. Но – не нужно. Потому что и весной, и летом, и осенью, и даже не суровой зимой они сами добывают натуральную пищу, которая полезна им гораздо больше.

Кроме того, если кормить птиц постоянно, в любое время года, они могут просто разучиться добывать сами себе корм. Например, лебеди, которых постоянно кормят люди, «теряют инстинкт кочевания». И когда нет возможности добыть подводную растительность, то они будут «обречены на милость кормящих их людей».

А когда же начинать заботиться о пернатых? Специалисты советуют – когда в наличии будет хотя бы одно из этих погодных условий:

снежный покров: под слоем снега на земле, кустах, деревьях, траве птицам достаточно сложно найти еду;

наледь на поверхности земли и ветках деревьев (проще говоря – гололед) — добраться до чего-то съедобного у птиц не получится;

сильные морозы (минус 10°С и ниже) — корма становится мало, а птицам нужно больше питания, чтобы пережить холод.

Кстати, если в холодное время года вы увидите погибшую птичку, то знайте: это в большей степени могло произойти не от холода, а от голода. Холод, как утверждают специалисты, «не так опасен, как его сочетание со снегом или гололедом, преграждающим путь к еде».

И как тут не вспомнить Антуана де Сент-Экзюпери и его знаменитое: «Мы в ответе за тех, кого приручили»?! В нашем случае это значит: если взялись помогать птичкам, то пускай это будет не разовая акция. Мол, положили еду в кормушку, сделали красивое фото для соцсетей – и забыли о тех, кто, как и мы, хочет есть каждый день.

Остался хлеб? Он не для птичек

Между прочим, заботиться о пернатых – это тоже труд. Конечно, легче всего взять со своего стола то, что осталось, и положить в кормушку или даже просто на землю. Мол, птички доедят. Как говорили когда-то в известной рекламе, что «еда с нашего стола не подходит кошкам», так она не подходит и птичкам. Особенно опасен для них (не удивляйтесь!) хлеб. Его даже называют «убийцей птиц».

И никакой мистики в этом нет, только рациональное объяснение. Дело в том, что хлеб, во-первых, увеличивается в объеме от влаги, во-вторых, может начать бродить. В результате, как объясняют специалисты, происходит закупорка органов пищеварения птиц.

Это относится (внимание!) ко всем сортам и разновидностям хлеба.

Кроме того, в хлебе нет ничего ценного для пернатых. А вот «вредностей» хватает. Например, соль «вызывает заболевание почек у птиц и может привести к обезвоживанию».

И вообще, птицы, которые едят хлеб, могут… умереть от голода (истощения)! Разбухнув, хлеб наполняет желудок, вызывает ощущение сытости, но при этом не дает необходимых питательных веществ. Он также «создает пищеварительные газы, которые мешают птицам есть пищу».

Сало соленое? Тоже нельзя

Какие еще продукты, кроме хлеба, могут нанести вред птицам?

Все соленое – сало, мясо, семечки с солью и т.д. Все жареное. Все копченое. Кислые, забродившие, испорченные продукты. Картофель. Цитрусовые, кожура банана. Чипсы. Молоко. Шоколад. Пшено.

И это далеко не полный список. Принцип кормления все тот же, о нем мы уже писали: «Не навреди».

А свежее сало? Можно и нужно

Свежее (несоленое) сало особенно любят синицы и поползни. Если через его кусочек продеть прочную веревку и привязать к ветке дерева, они с удовольствием будут им лакомиться. Можно закрепить кусочки и другими способами.

Но нужно разместить сало таким образом, чтобы его не достали, например, коты.

Что еще должно быть в рационе у птиц?

1. Семена подсолнечника.

Ведь в них содержится «большое количество растительных жиров». А значит, эти семечки будут для пернатых хорошим источником энергии в холода.

2. Сушеные ягоды шиповника, боярышника, рябины, калины.

Их можно просто положить в кормушку, а можно с помощью иголки и нитки сделать «ожерелье» и повесить на ветки деревьев.

Кстати, если у вас есть дачный участок и там растут кусты и деревья с перечисленными ягодами, не собирайте осенью все плоды – оставьте немного птичкам!

3. Мякоть тыквы.

Если вы отмечали Хэллоуин и у вас осталась тыква, не спешите ее выбрасывать за ненадобностью. Специалисты советуют прорезать в ней «двери и окна» для птиц, чтобы они могли свободно туда залететь. И это будет своеобразная кормушка.

4.Яблоки.

Хорошо, если они будут не очень твердыми. Эти плоды нужно разрезать пополам, положить в кормушку или подвесить, только уже не на веревочку, а на проволоку.

5. Злаки – пшеница, овес, просо.

Зерноядные птицы их очень любят. Насыпьте что-то одно из перечисленного или всего понемногу в кормушку – и воробьи, щеглы, другие пернатые будут просто счастливы.

Подойдут также для подкормки пшеничные отруби, перловая крупа, семена мака, твердые овсяные хлопья.

6. Шишки, желуди, лесные орехи.

Если собрать их осенью, то зимой будет радость для клестов, дятлов, соек. А если кормушки размещены на дачном участке вблизи леса, а то и в лесу, может, даже белка придет подкормиться.

7. Фасоль, чечевица, лён, горох, кукуруза.

На все это обязательно найдутся любители среди пернатых.

А вот насчет арахиса мнения у специалистов разошлись. Понятно, что он не должен быть ни соленым, ни жареным. А чтобы не навредить птицам, арахис нужно выбирать очень качественный. Так что если не уверены, то лучше не надо.

Ну, и если уж очень-очень заботиться о птичках, то можно предложить им отваренную молотую яичную скорлупу или кусочки мела, положив их в кормушку. Ведь и пернатым тоже нужен кальций.

Кормушки своими руками? Это несложно

Кто-то делает кормушки деревянными – с крышей, специальными поилками и «кормилками». Кто-то – из подручных материалов: пластиковых бутылок, картонных коробок и т.д.

А еще в интернете очень много советов, как сделать оригинальные, а где-то и целиком съедобные кормушки. Вот несколько идей.

1. Яблоки с семечками.

Аккуратно вырезать из яблока серединку, продеть прочную веревочку и… утыкать плод сырыми семенами подсолнечника. Яблоки развесить на ветках деревьев.

2. Кормушка из апельсина.

Разрезать апельсин пополам. Из каждой половинки достать середину. По краям сделать два или четыре отверстия и продеть в них веревочки. Вверху все веревочки связываем и подвешиваем половинки апельсина на дерево.

Готово! Мини-кормушку можно наполнить семечками, орешками, злаками.

3. Лоток для яиц с птичьим кормом.

Если лоток большой, можно разрезать его на несколько частей. В каждой сделать по четыре маленьких отверстия (по углам). Продеть сквозь них прочные веревочки и завязать их сверху так, чтобы можно было готовую кормушку подвесить на ветку.

Останется только засыпать в лоток корм для птиц.

Сердечки из хлопьев для завтрака.

Согнуть проволоку в форме сердечка, нанизать на нее готовые хлопья для завтрака, подвесить в местах скопления птиц.

И напоследок – еще одно полезное напоминание. За кормушками для диких птиц нужен точно такой же уход, как и за мисочками домашних питомцев. Кормушки тоже периодически надо чистить, выбрасывать старую еду, следить, чтобы она не была засыпана снегом, и т.д.

И, конечно же, размещать их надо в труднодоступных для котов, собак, хищников местах, чтобы птички были в безопасности.

И тогда они обязательно отблагодарят весной – своими песнями и защитой садов-огородов от вредителей.

Кого могут оштрафовать за кормление птиц?

Кстати, как ранее писал Телеграф, такое казалось бы благородное дело, как кормление птиц, может привести к крупному штрафу. В жилищно-коммунальном хозяйстве рассказали, в каких случаях за это грозит административная ответственность.

До 2220 рублей штрафа. В ЖКХ рассказали, почему могут оштрафовать некоторых белорусов, кормящих птиц