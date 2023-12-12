Как сделать простую кормушку для птиц? Не выбрасывайте эти предметы

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 12.12.2023 12:39 , Обновлено: 12.12.2023

Зима — это время, когда стоит позаботиться не только о себе и своих близких, но и о диких существах, таких как птицы. Самый лучший способ помочь им выжить в холодное время года — повесить кормушку и наполнять ее съестным. Самое главное, что для ее изготовления не нужно покупать ничего нового – все необходимые предметы можно найти дома. А сам процесс займет всего несколько минут.

Когда нужно кормить птиц?

Кормление птиц должно быть хорошо обдуманным решением. Специалисты не советуют делать это, когда на улице еще достаточно тепло и птицы могут самостоятельно добывать пищу. В противном случае они станут “ленивыми” и потеряют инстинкт, который позволяет им выживать.

Чтобы кормление не принесло больше вреда, чем пользы, полагайтесь на свой здравый смысл. Не выставляйте кормушку, когда погодные условия настолько хороши, что пернатые существа могут легко прокормиться сами. Подавайте им лакомства только тогда, когда погода (снег и мороз) затрудняет, а то и вовсе делает невозможным самостоятельный поиск пищи.

Помните, что, начав давать птицам корм, вы должны продолжать кормить их до весны. Маленькие существа быстро привыкают к местам, где они находят корм, и перестают искать его самостоятельно. Если вы вдруг перестанете снабжать кормушку их любимыми лакомствами, они могут не дожить до конца зимы.

Как сделать кормушку из того, что есть дома?

Чтобы сделать кормушку самостоятельно, вам не понадобятся какие-то причудливые материалы. Самый дешевый вариант - использовать бытовые отходы. Здесь, кстати, большой выбор. Вы можете использовать пластиковые бутылки, рулоны туалетной бумаги, расколотые чашки, апельсиновые корки и много другое.

Кормушка из бутылки

Это один из самых простых вариантов. Возьмите большую пятилитровую бутылку и прорежьте по бокам отверстия. Повесьте емкость за крышку на дерево или куст. На дно тары периодически насыпайте корм.

Есть еще один способ. Помимо бутылки, вам понадобятся две деревянные ложки, бечевка и ножницы.

Ножницами прорежьте в бутылки два отверстия напротив друг друга. Они должны быть такой же ширины, как ручки ложек. Поместите столовые приборы в эти отверстия так, чтобы из бутылки торчали только концы. Затем над ложками прорежьте отверстия для выхода семян. Насыпьте семена в бутылку и закройте ее крышкой. В завершение завяжите верхушку бечевкой и повесьте кормушку на улице.

Кормушка из старой чашки

Еще проще сделать кормушку из чашки или стакана. Просто подвесьте посудину на нитке и поместите внутрь зерна или жировую смесь. Также можно положить в чашку веточку, чтобы птицы могли сидеть на ней.

Кормушка из апельсиновой кожуры

Точно таким же образом вы сделаете кормушку из апельсиновой кожуры. Все, что вам нужно сделать, - это проделать острым инструментом отверстие (или несколько), через которое вы проденете нитку.

Также кормушку можно сделать из втулки от туалетной бумаги, смазав ее жиром и обсыпав зернами. Затем просто проденьте нитку через трубку и повесьте корм на улице.

Чем кормить птиц?

В кормушку нельзя класть все подряд. Качество корма имеет решающее значение для здоровья птиц. Если вы действительно хотите поддержать их зимой, тщательно подбирайте “меню”. В него должны входить натуральные и качественные ингредиенты. Вы также должны подобрать тип корма в соответствии с видами птиц, которые обитают в вашем регионе.

Ранее Телеграф писал об этом подробнее.

Чем кормить птиц в кормушках и на водоемах? Вот за какую «человеческую» еду они точно не скажут спасибо