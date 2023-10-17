Зачем белорусам раскладывать сосновые шишки по всему дому? Нашли 2 полезные причины

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Опубликовано: 17.10.2023 13:55 , Обновлено: 17.10.2023

Белорусы (и не только) могут найти сосновые шишки во многих парках и лесах. Но мало кто задумывается о том, что их можно собрать, принести домой и разложить во всех комнатах. Но вам понадобится кое-что еще. Рассказываем о хитрости, которая поможет превратить ваш дом в уютный атмосферный уголок.

Вообще шишки можно применить по-разному. Например, это сокровище леса пригодится в качестве осеннего и зимнего украшения.

Более практическое применение — превратить сосновые шишки в… натуральный освежитель воздуха . Дело в том, что они хорошо впитывают запахи и медленно их выделяют. Поэтому с помощью них и любимых эфирных масел можно создать идеальный ароматизатор.

Сначала соберите сосновые шишки в парке или лесу. Понадобится всего несколько штук. Также нужны:

3 ст.л. растительного масла (рафинированное рапсовое или подсолнечное с нейтральным запахом);

10–15 капель вашего любимого натурального эфирного масла.

Также можно создать композицию из 2-3 эфирных масел. Вот несколько предложений для дуэтов или трио ароматов:

эфирное масло грейпфрута + масло розмарина;

ваниль + масло лаванды;

апельсин + гвоздика + ванильное масло;

мята перечная + эвкалипт + масло лимона.

[info_b]Будьте осторожны с эфирными маслами трав с сильным запахом, например, орегано или тимьяна. Если их слишком много, они будут доминировать в ароматной композиции.[/info_b]

Смешайте все ингредиенты в бутылке с пульверизатором. Шишки положите в пакет и опрыскайте приготовленной ароматической композицией. Закройте пакет и оставьте на несколько дней в темном и сухом месте.

Через несколько дней разложите шишки по дому – на кухне, в спальне, в ванной или гостиной. При комнатной температуре они будут выделять прекрасный аромат.

[info_b]Также некоторые советуют предварительно высушить шишки в духовке при максимальной температуре 100 градусов около 30 минут. Температура не должна быть выше, поскольку смола в шишках легко воспламеняется. Во время выпекания следите, чтобы внутри ничего не пригорело. В этом случае уменьшите температуру выпечки. Охладите шишки и приготовьте ароматическую смесь.[/info_b]

А если вы все же хотите украсить дом этими дарами леса, посмотрите идеи в видео ниже:

Кормушка для птиц

Также шишки можно собирать, чтобы сделать натуральную кормушку для птиц.

Обваляйте сухие шишки в мягком сале и семечках. Затем завяжите на одном конце петлю из прочной веревки и повесьте ее за окном или на ближайшее дерево.

Осенью и зимой вам придется кормить частых гостей – голодных синиц и воробьев.

Как сделать так, чтобы в доме всегда пахло свежестью?

Освежитель воздуха — это только одна вещь, о которой нужно позаботиться, чтобы в доме хорошо пахло.

Чтобы воздух в доме не был душным и не казался затхлым, необходимо проветривать его и обеспечивать хорошую вентиляцию.

Стоит также приобрести растения с большим количеством листвы — они будут служить естественным фильтром, поглощающим загрязняющие вещества. Среди наиболее популярных — папоротники, пальмы, драцены и хвощи. Это не только оживит интерьер, но и обеспечит высокое качество вдыхаемого воздуха.

А еще в доме, на батареях, можно разложить лавровые листья.

Зачем раскладывать лавровые листы на батарее? Помогут справится с неприятной проблемой