До 2220 рублей штрафа. В ЖКХ рассказали, почему могут оштрафовать некоторых белорусов, кормящих птиц

Опубликовано: 22.05.2023 14:13 , Обновлено: 22.05.2023

Такое казалось бы благородное дело, как кормление птиц, может привести к крупному штрафу. В жилищно-коммунальном хозяйстве рассказали, в каких случаях за это грозит административная ответственность.

Если кто-то кормит птиц из окна и тем самым загрязняет дворовую территорию, то за это грозит штраф, сообщает телеграм-канал «ЖКХ Минск. Официально».

По правилам пользования жилыми помещениями, люди обязаны содержать их в чистоте и порядке, включая балконы и лоджии, лифты и на придомовую территорию.

Нарушение этих правил, согласно белорусскому законодательству, влечет административное наказание в виде штрафа в размере до 740 рублей (20 базовых величин), а на юридическое лицо – до 2220 рублей (до 60 базовых).

Составить протокол о нарушении имеют право уполномоченные на то чиновники из администраций районов в городах, органов государственного сан.надзора, организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда или предоставляющих ЖКУ.

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