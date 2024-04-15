В МВД Беларуси рассказали, какие купюры подделывают чаще всего, и что будет, если случайно принести такую в банк

Опубликовано: 15.04.2024 20:38 , Обновлено: 15.04.2024

В Министерстве внутренних дел Беларуси рассказали, что будет, если вы случайно принесли фальшивую купюру в банк, а также озвучили статистику самых популярных подделок у мошенников.

Так, по данным ведомства, чаще всего фальшивые купюры можно встретить в иностранной валюте следующего номинала:

российские рубли — 1000 и 5000;

американские доллары — 100.

Как правило, фальшивые деньги попадают в нашу страну из-за границы. В большинстве случаев их привозят обычные граждане, которые за рубежом решили обменять купюры у «валютчиков», или же им просто не повезло с работодателями.

Похожий случай недавно произошёл в Бресте. Мужчина пошёл в банк, чтобы обменять 100 долларов на белорусские рубли. Впоследствии оказалось, что они фальшивые. По его словам, купюру белорус привёз из Польши, и о том, что она поддельная, знать не знал.

Тем не менее, за каждую ненастоящую банкноту возбуждается уголовное дело. Согласно ст.221 УК РБ, если вашу виновность докажут, грозит ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишение свободы на срок от 2 до 7 лет со штрафом или без.

А вот если проделать тот же “трюк” повторно, в составе организованной группы или в особо крупном размере, отсидеть придётся больше. За такое суд может лишить свободы сроком до 15 лет с наложением штрафа, передаёт информагентство “БелТА”.

“Разумеется, без специальных технических средств выявить подделку сложно. Зачастую фальшивки имеют более потёртый вид, чем и отличаются от остальных купюр. Как правило, их штампуют на бумаге, которая на ощупь отличается от бумаги, специально предназначенной для печати денежных знаков”, — предупредили в УБЭП УВД Брестского облисполкома.

Если вам показалось, что с купюрой что-то не так, в МВД посоветовали обратить внимание на:

отсутствие или имитацию водяного знака на купонном поле;

отсутствие или имитацию защитной нити и цветных волокон в толще бумаги;

отсутствие рельефности и нечёткие изображения;

отсутствие скрытого изображения;

бумагу — обычно она мягче подлинной;

реакцию с водой — на поддельных купюрах изображение размывается.

Ранее Telegraf.news писал, что в Бресте семейная пара обратилась к специалисту-сантехнику за профессиональными услугами. Тот согласился помочь, но цену выставил не в белорусских рублях, а в долларах. Видимо, мастер не знал, что в нашей стране подобный шаг является преступлением…

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