Всегда ли утеря номера авто влечет штраф? Вот как белорусы могут нарваться даже на лишение свободы

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Опубликовано: 09.08.2023 16:04 , Обновлено: 09.08.2023

Многие белорусские автовладельцы боятся, что при утере номера от авто их ждет штраф. Узнали, когда волноваться нечего, а в каких случаях действительно грозит штраф или даже срок.

Согласно пункта 194 ПДД, участие транспортных средств (ТС) в дорожном движении без регистрационных знаков запрещено. За нарушение грозит штраф до 20 базовых величин (до 740 рублей), напомнил портал av.by. Поэтому, если вас остановят при движении без госномера, но за это вполне грозит штраф.

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Так как быть, если номер потерялся?

В первую очередь следует обратиться в МРЭО по месту регистрации ТС. Владелец должен подать заявление и написать объяснительную — изложить, при каких обстоятельствах был утерян номер.

После этого хозяина машины ожидает процедура получения новых знаков, которая ничем не отличается от постановки авто на учёт (при себе надо иметь заявление, паспорт, техпаспорт, страховку, талон техосмотра, талон-уведомление (если подавалось заявление о краже)).

Никакой штраф в данном случае не накладывается, но нужно будет заплатить за изготовление других знаков (2 БВ — 74 рубля), техпаспорта (1 БВ — 37 рублей) и за компьютерные услуги.

Скриншоты с сайта minsk.mvd.gov.by

Проходить техосмотр и заново оплачивать страховку не понадобится: как диагностическая станция, так и страховая компания обязаны внести соответствующие изменения при обращении владельца ТС.

Когда грозит не только штраф, но и срок?

Вариант: сделать на всякий случай дубликат (“Вдруг потеряю?”) неприемлем. Это квалифицируется как подделка и согласно статьи 381 Уголовного Кодекса, за это можно как получить штраф, так и срок (до двух лет лишения свободы).

Утерянные номера не восстанавливают, а заносят в базу украденных и фактически числятся в розыске. То есть владелец авто получает в ГАИ таблички с новой комбинацией символов (если потерялась только одна, оставшуюся нужно сдать).

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Отметим, что если номер машины не утерян, а украден, то в первую очередь нужно идти в милицию и писать заявление. Хозяину авто выдадут талон-уведомление и в течение десяти дней проинформируют владельца о том, возбуждено ли уголовное дело по факту кражи. Собственник автомобиля сразу после РУВД может идти в ГАИ — порядок действий далее такой же, как описано выше.

Напомним, ранее Телеграф писал, как белорусам обжаловать «письма счастья»? В ГАИ опубликовали пошаговую инструкцию:

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